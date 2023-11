Légende du rugby, Alun Wyn Jones disputait la dernière rencontre de son immense carrière ce samedi. À sa sortie, tout le stade Marcel-Michelin s'est levé pour l'ovationner.

Séquence émotion à la 65e minute du match entre Clermont-Ferrand et Toulon. Alun Wyn Jones, légende du rugby, a cédé sa place à Adrien Warion. Il s'agissait du dernier match du recordman de sélections internationales (158 !). Alors, fair-play, tout le stade Marcel-Michel s'est levé pour donner une dernière ovation au mythique deuxième ligne gallois. Pour l'anecdote, il est toutefois sorti de sa retraite à la 78e minute ! Il est revenu en jeu à la place de Marius Domon. Remplacer un arrière, voilà peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais connu jusque-là dans son immense carrière. Le tout avant de s'offrir un dernier succès dans les dernières secondes du match, après une grosse séquence défensive. Pour rappel, Alu Wyn Jones était joker Coupe du monde dans le Var.

LES ADIEUX d'ALUN WYN JONES ?



Et standing ovation pour la légende aux 158 sélections ?@RCTofficiel #ASMRCT pic.twitter.com/WEl4LVwPLE — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 18, 2023

À trente-huit ans, Alun Wyn Jones a mis fin à une carrière forte de cinq Tournois des Six Nations (2008, 2012, 2013, 2019 et 2021) remportés et quatre participations à la Coupe du monde (2007, 2011, 2015, 2019). En 2019, le Gallois avait d'ailleurs été élu joueur du Tournoi des 6 Nations.