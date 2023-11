Avant-dernier du Top 14, le MHR peut se retrouver lanterne rouge samedi soir en cas de défaite contre l’Usap sur sa pelouse d’Aimé-Giral. Entre réunions de crise, appels à l’apaisement du président Mohed Altrad et silences pesants, le club héraultais traverse le chaos.

Les supporters montpelliérains doivent se frotter les yeux en consultant le classement de Top 14 : après six journées, leur club est avant-dernier du championnat, avec seulement six points au compteur, gagnés grâce à une victoire et deux points de bonus glanés. Un bien maigre bilan qui place les Montpelliérains devant les Perpignanais (4 points) et juste derrière Bayonne et Oyonnax (8 points) qui ont déjà remporté deux matchs. La situation comptable est on ne peut plus claire : si Montpellier perd ce week-end sur la pelouse d’Aimé-Giral, il deviendra la nouvelle lanterne rouge du championnat. Un rang qu’il n’a, jusqu’alors, encore jamais occupé. La dernière défaite encaissée au GGL Stadium face à Clermont avait déjà fortement secoué le club à la fleur de ciste. Peu après le coup de sifflet final, le staff s’était enfermé plus d’une heure durant dans un bureau, avant que le manager Richard Cockerill ne se présente en salle de presse. À l’évocation d’une "crise", l’ex-talonneur anglais se montrait clair : "Une crise ? Non. Je suis l’entraîneur, c’est ma faute. Tout le monde doit prendre ses responsabilités."

Mohed Altrad, le président montpelliérain, avait pris les siennes. En début de semaine, il assurait à nos confrères de Midi Libre qu’il avait "renouvelé sa confiance à tout le monde". Une phrase qui, quand elle est prononcée par les dirigeants de clubs, n’augure jamais rien de bon bien sûr… Alors pour être plus précis, disons qu’Altrad a renouvelé sa confiance pour cette semaine au moins, qui précède un derby de la Méditerrannée qui s’annonce explosif...

Antoine Battut est arrivé jeudi, un spécialiste de la mêlée recherché

Présent en conférence de presse jeudi, le manager Richard Cockerill a réaffirmé sa détermination : "Est-ce que c’est difficile ? Bien sûr. Mais il faut rester dans la bataille. Ce n’est pas facile, mais c’est mon caractère. Je ne suis pas parti, je reste ici, au club, et je travaille avec mon président." Et il sait parfaitement où ses joueurs mettront les pieds samedi : "Perpignan, j’y ai joué avec Gloucester, j’ai perdu pour le premier match de Dan Carter en 2009. C’est une grosse équipe, très difficile de jouer là-bas. C’est un derby et un test de caractère pour nous. On a besoin de gagner." L’ex-manager de Leicester connaît les situations de crise : "En 2012 avec Leicester, j’ai perdu 7 des 8 premiers matches de la saison. Mais on finit deuxièmes et finalistes du championnat. Moi, je reste ici pour le projet."

Contre Clermont, le MHR a concédé sa 5e défaite en 6 journées. Icon Sport

Un projet qu’il pourra mener à bien avec son nouvel adjoint Antoine Battut qui, selon nos informations, est arrivé à Montpellier ce jeudi et s’est immédiatement attelé à sa nouvelle mission, en l’occurrence la touche. Un renfort qui devrait décharger un peu Richard Cockerill. Battut connaît bien la maison montpelliéraine, puisqu’il y a passé trois saisons en tant que joueur de 2014 à 2017. Par ailleurs, les dirigeants montpelliérains chercheraient également un technicien en charge de la mêlée. Aucune force vive ne sera de trop pour sortir le MHR de l’ornière dans laquelle il est tombé...