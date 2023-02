Richard Cockerill quitte l'Angleterre pour devenir le nouvel entraîneur des avants de Montpellier. La fédération anglaise a annoncé l'information via un communiqué ce mardi matin. Cockerill finira le Tournoi des 6 Nations avec le XV de la Rose et arrivera à l'issue de la saison.

L'avenir de Richard Cockerill est scellé. L'actuel entraîneur adjoint de l'Angleterre (53 ans) devient le nouvel entraîneur des avants de Montpellier à partir de la saison 2023-2024, informe un communiqué publié ce mardi matin par la fédération anglaise. La RFU précise que Cockerill "continuera de travailler" avec le XV de la Rose jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations.

Le club de Montpellier a également officialisé la nouvelle via un communiqué. Philippe Saint-André, l'actuel manager du MHR, s'est montré satisfait de l'arrivée de l'ancien entraîneur de Toulon (2017). "Le président Mohed Altrad et l’ensemble du club sont très heureux de l’arrivée de Richard Cockerill la saison prochaine. Le MHR était à la recherche d’un entraîneur des avants de classe mondiale pour donner suite au départ d’Olivier Azam. Richard est un technicien expérimenté et complet qui encadrera notre pack sur de nombreux compartiments du jeu : touche, mêlée, ballons portés et tout ce qui est lié au jeu d’avants".

Un staff remodelé sans Caudullo

L'arrivée de Richard Cockerill coïncide également avec la fin de la mission de Joan Caudullo. Arrivé début novembre pour pallier le départ d'Olivier Azam, l'ancien directeur du centre de formation de MHR quittera le staff de l'équipe première à l'issue de la saison pour retrouver son poste précédent.

"Richard s’intègrera très bien au sein du staff, aux côtés de Jean-Baptiste Elissalde - qui restera head coach et s’occupera du mouvement général - d’Alexandre Ruiz et de Bruce Reihana. L’ensemble du club tient également à remercier Joan Caudullo, en charge des avants jusqu’à la fin de saison, pour son professionnalisme et son aide précieuse" conclut Philippe Saint-André.