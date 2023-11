Forcément déçu après la défaite des siens face au Castres olympique (31-23), Thomas Ramos a regretté les mauvais choix haut-garonnais dans le second acte. L’arrière international n’est pas inquiet, mais veut rapidement retrouver le goût de la victoire.

Quelle analyse faites-vous de cette défaite ?

On repart avec zéro point, c’est ce qui est le plus frustrant. Notre première mi-temps est plutôt bonne même s’il ne s’est pas passé grand-chose. Dans la seconde, on fait une très mauvaise entame. Mais au final, on a tout de même réussi à revenir à un petit point. Malheureusement, quelques mauvaises décisions en fin de match ne nous ont pas permis de passer devant. Notre huit de devant a tout de même fait un gros match, et nous, les arrières, on n’a pas su concrétiser nos actions.



Comme la semaine dernière, on a l’impression que vous vous faites percer trop facilement derrière, partagez-vous cette analyse ?

Oui peut-être. C’est à nous de mieux travailler pour plus anticiper les attaques adverses. Ça ne sert à rien d’incriminer qui que ce soit. On a eu quelques défaillances mais on a également su répondre en équipe par moments. Comme je l’ai dit, le plus frustrant est de repartir avec zéro point. Il va vite falloir regagner des matchs pour ne pas laisser les équipes s’échapper devant.

Dans une partie globalement maîtrisée, Castres s'est offert Toulouse à Pierre-Fabre et confirme son excellent début de saison.



Le résumé du match > https://t.co/DqwuSxs5Iw pic.twitter.com/HzZ7YalWx1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Qu’est-ce qu’il vous manque ?

Un match référence sûrement. Une rencontre durant laquelle on se fait plaisir pendant quatre-vingt minutes. Ce samedi soir, on a connu trop de trous d’air pour espérer mieux. Il faut savoir garder la tête froide dans les moments chauds en seconde mi-temps. On aurait pu espérer mieux. Il ne faut pas s’affoler. Néanmoins, il va rapidement falloir reprendre des points. À nous d’être bon lors de nos deux prochains matchs avant la Coupe d’Europe pour retrouver le goût de la victoire.



Votre objectif est d’être prêt pour la première journée de la Champions Cup ?

L’objectif c’est de gagner des matchs, et rien de plus. Si on commence à se trouver des excuses en disant qu’on pense à la Champions Cup, on tomberait dans la facilité. Il faut simplement gagner des matchs, et on aurait le temps de penser à l’Europe. Pour le moment, on joue le Top 14 et il faut être bon dans cette compétition.