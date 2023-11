La FFR a annoncé la présence d'Antoine Dupont dans un groupe de joueurs qui préparera les Jeux Olympiques 2024. Son intégration se fera en janvier.

C'était un serpent de mer. C'était un sujet de discussion revenu dans l'actualité depuis plusieurs jours mais dont on parle depuis plusieurs moi. La Fédération Française de Rugby a annoncé à nos confrères de l'AFP la présence d'Antoine Dupont dans "le groupe qui préparera les Jeux olympiques" 2024 dans la discipline de rugby à sept, ce qui était annoncé dans le Midi Olympique du 13 novembre. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès janvier. Cela compromet donc fortement les chances de participation du capitaine du XV de France au Tournoi des 6 Nations, qui débutera pour les Bleus le 2 février 2024 à Marseille, face à l'Irlande. En effet, le Toulousain, pour s'entraîner à cette nouvelle discipline, participera au circuit mondial, à commencer par les tournois de Vancouver (23-25 février) et de Los Angeles (2-3 mars), soit en plein Tournoi des Six nations.

Sa présence officiellement annoncée lundi prochain

L'AFP annonce aussi que l'intégration du demi de mêlée (52 sélections) au sein du groupe qui préparera l'épreuve de rugby à sept des JO sera officiellement annoncée lundi en marge d'un événement à J-250 organisé par la FFR au siège de France Télévisions, qui sera le diffuseur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024. Toutes les parties prenantes (club, joueur, Fédération, sélections à XV et à VII) sont tombées d'accord, après la Coupe du monde, termine l'agence de presse.

Attention, pour l'instant, cela ne garantit pas la présence d'Antoine Dupont aux JO de Paris. Mais avec le talent du joueur de Toulouse et la détermination qu'affiche Antoine Dupont à participer à cet évènement, il y a peu de chances qu'il le rate.