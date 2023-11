France 7 espére pouvoir compter sur quatre internationaux à XV l’été prochain. Il y aura Dupont, pour le reste c’est plus compliqué

Avec le Tournoi des 6 Nations, ce sera l’autre grand objectif du rugby français en 2024 : les jeux Olympiques de Paris (du 24 au 30 juillet), au cours desquels l’équipe de France masculine partira en quête d’une première médaille. Pour atteindre cet objectif suprême, la FFR et le staff de France 7 entendent se donner le maximum de moyens en enrôlant notamment un ou plusieurs joueurs réguliers du XV de France, dont le capitaine et icône Antoine Dupont.

La volonté fédérale est claire : si la sélection sort de sa meilleure année sur le circuit mondial – avec une quatrième place au classement général, elle pourrait être pour l’occasion renforcée par des références du XV de France. Selon nos informations, quatre Bleus ont été ciblés pour participer à la grand-messe olympique. Le premier est connu depuis des mois : il s’agit d’Antoine Dupont (27 ans ce mercredi, 52 sélections). Si le Toulousain ne s’est pas encore concrètement exprimé sur le sujet, la probabilité de le voir participer à la plus grande des compétitions sportives est très élevée.

La question financière demeure

Toujours selon nos informations, le capitaine du XV de France, insatiable compétiteur, devait être accompagné de trois partenaires de sélection. À commencer par le centre montpelliérain Arthur Vincent, (24 ans, 18 sélections), qui serait d’ores et déjà d’accord. Le troisième ligne parisien Sekou Macalou (28 ans, 20 sélections) était aussi dans la short-list. Le dernier élu était censé être l’ailier bordelais Damian Penaud mais l’ancien Clermontois réserve sa réponse. Son partenaire Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 7 sélections) pourrait être le profil manquant.

Révélation de la dernière Coupe du monde à XV, le Bordelais-Béglais Louis Bielle-Biarrey pourrait également clôturer une année exceptionnelle avec une participation aux jeux Olympiques de Paris, avec l’équipe de France à 7. Révélation de la dernière Coupe du monde à XV, le Bordelais-Béglais Louis Bielle-Biarrey pourrait également clôturer une année exceptionnelle avec une participation aux jeux Olympiques de Paris, avec l’équipe de France à 7. Avant de participer aux JO, les possibles renforts du XV devront selon toute vraisemblance intégrer le groupe de France 7 lors du Tournoi des 6 Nations. Cette phase d’adaptation et d’intégration leur sera nécessaire pour prendre des repères. Dans ce laps de temps, trois étapes du World Series seront censées faire office de répétition grandeur nature : Los Angeles (25-26 février), Vancouver (3-5 mars) et Hong Kong (31 mars - 2 avril). Les intermittents du VII seront en conséquence indisponibles pour tout ou partie du Tournoi ainsi que pour les tests d’été en Argentine.

Il reste tous les contours financiers et logistiques à tracer avant que cette convocation d’un genre nouveau ne soit officialisée. Et c’est là que l’équation ne serait pas simple à résoudre. Après la divulgation des quatre noms pressentis pour intégrer le VII de France, la fédération nous a fait savoir ce dimanche soir, qu’elle n’avait les moyens de financer (notamment en indemnisant les clubs) qu’un seul joueur et qu’à ce jour, il n’y avait qu’Antoine Dupont comme postulant certain.