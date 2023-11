Après avoir fait appel d'une première condamnation de six mois de prison avec sursis pour des faits de violence "en raison de la race ou de l'ethnie", Bastien Chalureau se présentait devant la cour d'appel de Toulouse ce mardi 14 novembre. À l'issue de l'audience, huit mois de prison avec sursis ont été requis par l'avocat général. Si le deuxième ligne n'a pas souhaité s'exprimer, son avocat maître David Mendel a accepté de livrer son ressenti.

Quels sont vos premiers sentiments à l'issue de ce procès en appel ?

J'ai trouvé ce procès équilibré et serein. Aucun cadeau n'a été fait à Bastien Chalureau dans les questions qui lui ont été posées par les magistrats et c'est normal. Mais il n'y a dans ce dossier aucune preuve du caractère raciste de l'agression. Dans ces propos, ce qui ressort de la personnalité de mon client, de sa carrière et de son entourage est qu'il n'est pas raciste. J'ai demandé à la justice de ne pas être instrumentalisée. J'ai demandé un procès serein, j'attends maintenant un délibéré qui reconnaîtra et rendra l'honneur de Monsieur Chalureau.

Vous dites qu'il n'y a aucune preuve dans ce dossier ?

Il n'y a pas de preuve du tout. C'est parole contre parole mais nous avons tout de même des gens qui disent que cela n'a pas eu lieu. Les faits se passent à 5 heures du matin, sur une place où il y a du monde et de la circulation. Je m'étonne donc que personne n'ait entendu ces prétendus propos.

Les faits sont requalifiés avec une circonstance aggravante en raison de la consommation d'alcool de Bastien Chalureau...

Il est vrai qu'il y a un fond d'alcool dans cette affaire mais c'est une personne qui a changé, depuis trois ans. Il est devenu un sportif d'encore plus haut niveau. Je vais dire les choses clairement : la consommation d'alcool excessive ou pas est un problème, cela n'enlève rien à l'attitude infractionnelle de mon client mais sur son honneur et sur l'honneur de la justice, il convient de dire que cette agression n'avait aucun mobile raciste.

Alors, qu'est-ce qui aurait motivé cette agression ?

Il y a quand même eu une rencontre dans un établissement de nuit (N.D.L.R. : avant l'agression). Ce qu'ils se sont dit, je n'en sais rien. L'explication de Bastien Chalureau est que ce jour-là, il était fatigué, qu'il avait des soucis et que sportivement, ce n'était pas terrible. Il y a eu des commentaires (N.D.L.R. : sur sa carrière sportive) qu'il a mal pris et l'alcool aidant, il a pu se passer quelque chose.