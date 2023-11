Bastien Chalureau s'est exprimé trois jours après son procès en appel, affirmant certes qu'il avait "toujours eu un problème avec la violence" mais maintient que les victimes "mentent" quant à des propos racistes proférés par le Montpelliérain.

Bastien Chalureau sort du silence. Trois jours après son procès en appel, le deuxième ligne de Montpellier est revenu sur les faits liés à son procès et la polémique liée autour de sa sélection avec le XV de France pour la dernière Coupe du monde. Le deuxième ligne de Montpellier maintient sa version des faits tout en admettant être allé trop loin, ce soir de janvier 2020. "Ce soir-là, j'ai voulu me lâcher, j'ai abusé de l'alcool et ça m'a fait disjoncter. J'étais dans l'extrême. J'ai toujours eu un problème avec la violence dans mon passé car j'avais trop d'agressivité en moi. J'ai travaillé là-dessus depuis cette affaire, avec des psychologues, pour mieux la contenir. Je reconnais que j'ai été terriblement couillon sur le moment. J'ai eu un craquage total. Mais depuis, ma vie a changé" affirme-t-il dans L'Équipe.

Quant aux propos racistes qu'auraient tenus Chalureau, le deuxième ligne nie en bloc. "Je n'ai jamais tenu de tels propos. Je maintiens que les deux victimes mentent. J'ai pu m'exprimer à la barre mardi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai envie d'en finir avec ça. Même pour rire, je n'ai jamais dit une telle phrase".

Je postule à fond pour le XV de France

Deux mois après sa sélection pour le Mondial, le Montpelliérain est également revenu sur les polémiques liées à sa présence dans le groupe France. "Je ne pouvais pas faire autrement qu'arriver avec mes casseroles. Mais j'ai trouvé hallucinant que des politiques s'occupent de dossiers comme ça. C'était tellement pesant. Mes proches m'appelaient pour me dire qu'ils se faisaient insulter dans la rue, qu'ils recevaient des menaces de mort aussi... Mes parents ne pouvaient plus aller au travail. Je me suis exprimé devant le groupe et, en accord avec le staff, j'ai décidé de passer en conférence de presse, je pensais que ça allait me faire du bien mais je n'avais pas conscience de l'ampleur de la polémique. La salle était noire de monde, ce n'était pas encourageant finalement...".

Malgré ses déboires, l'ancien Toulousain veut retrouver le maillot Bleu, après seulement une apparition lors de la Coupe du monde. "Je postule à fond, oui !". Bastien Chalureau connaîtra le verdict final de son procès le 16 janvier 2024. Pour rappel, huit mois de prison avec sursis ont été requis contre le deuxième ligne par l'avocat général pour violences racistes.