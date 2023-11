Grâce à une ultime pénalité d'Hugo Reus, entré à la 77ème minute, La Rochelle s'en sort inextremis face à Bayonne (18-15). Dans des conditions dantesques, aucun essai n'a été marqué de part et d'autre.



Dans la suite de cette 6e journée de championnat, sous la pluie incessante de Marcel-Deflandre, le Stade Rochelais est passé tout proche de tomber à domicile (18-15). À dix secondes du terme de ce match accroché, Hugo Reus a passé une pénalité longue distance. Bayonne doit se contenter du bonus défensif. Cette fois, c'est certain, nous avons basculé dans les matchs d'hiver. Mais dans la grisaille, il y a toujours un éclair.

Malgré le retour de ses mondialistes, La Rochelle a eu toute la peine du monde à se défaire de Bayonne (18-15). Il a fallu le coup de pétard d'un môme de 19 ans pour sourire. Hugo Reus, entré à deux minutes du terme de cette partie, a fait gagner son club formateur. Un destin incroyable dans une partie sans grandes envolées. Grâce à ce succès, les Maritimes (10e, 11 points) se replacent à sept points du top six. Bayonne (11e, 10 points) est doublé par son adversaire du soir.

Lopez et Hastoy révisent les tables de multiplication

Dans un match entre deux équipes en plein doute, les joueurs ont voulu se rassurer par le jeu, en cherchant les couloirs. Malheureusement, le ballon s'est rapidement transformé en savonnette. Alors, le public rochelais a assisté à un duel de buteurs en deux temps. Derrière un paquet d'avants dominateur, Hastoy a sanctionné les nombreuses fautes adverses. Au bout de 20 minutes, les visiteurs avaient concédé cinq pénalités, dont deux pour Leindekar. On vous a dit table de multiplication, alors, trois fois trois ? Hastoy a répondu : "neuf" (3e, 6e, 8e, 9-0).

Dos au mur, l'Aviron a relevé la tête grâce aux charges de Bruni et Mori. Sur le reculoir, les Rochelais ont été pris à la faute dans les rucks. Toujours sérieux, l'élève Lopez a récité ses gammes avec deux pénalités (14e et 32e, 9-9) et un drop magistral de plus de 30 mètres (18e). Juste avant de rentrer aux vestiaires, Hastoy a connu un premier accroc (40e+2) tout comme Teddy Thomas, poussé en touche à un mètre de l'en-but au terme d'une glissade de plusieurs mètres. Aucun essai, mais du suspense.

Le coaching payant d'O'Gara

Pour les essais, on repassera. Dans le second acte, on a assisté à une bis repetita. Peu après l'heure de jeu, après une pénalité initiale des Maritimes (44e), Lopez est parvenu à donner, pour la première fois de la partie, l'avantage aux siens (49e et 65e, 12-15). La Rochelle a alors décidé de changer de braquet en refusant de prendre les points pour aller en pénaltouche. Défaillante dans ce secteur (5 lancers perdus) et maladroite ballon en main en concédant de nombreux en-avant, la bande à Atonio a fini par se raviser (15-15, 70e).

Dans les dernières minutes, Hastoy a manqué une pénalité longue distance (74e), et Dulin, d'un drop de 50 mètres, a essayé de se saisir de la cape du héro. Lancé par O'Gara à la 78e minute, Hugo Reus l'a finalement portée. Après une faute en mêlée de Scholtz, qui a subi la puissance d'Atonio, le champion du monde des moins de 20 ans a montré qu'on pouvait définitivement compter sur lui en passant une pénalité en coin, à 45 mètres des perches. La semaine prochaine, La Rochelle voudra confirmer ce succès avec la réception de l'Union Bordeaux-Bègles. À Jean-Dauger, Bayonne voudra bonifier son défensif face au leader palois.