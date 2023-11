À l'issue de la victoire des siens 43-34 face à Perpignan, Virgile Lacombe était forcément déçu de la seconde période de son équipe. L'entraîneur des avants toulousain espère du mieux avant de débuter la Champions Cup.

Vous l'aviez prédit avant la rencontre, cette équipe de Perpignan vous a posé d'énormes problèmes...

C'est vrai. En seconde mi-temps, nous n'avons pas réussi à conserver le ballon et à mettre notre jeu en place. De leur côté, les Perpignanais ont bien négocié nos munitions perdues. Le résultat est sans appel : 28 points encaissés. C'est beaucoup trop.

Comment expliquez-vous ces deux visages ?

Il y a peut-être un relâchement mais aussi un manque de connexion entre les joueurs. À ce niveau-là, le retour des internationaux a compté. On a besoin de travailler et cette seconde période le prouve. Il faut que l'on soit plus menaçant et plus efficaces.

Ce relâchement est-il mental ?

Possiblement, mais c'est surtout le manque de repères collectifs qui nous a coûté cher. C'était le premier match avec tout notre effectif, ou presque, cette saison. Donc il va falloir bosser.

Considérez-vous que c'est un point de perdu plutôt que quatre de gagnés ?

Très franchement, quand on a le bonus offensif à la pause et qu'on le perd en seconde période, ça laisse un bon goût d'amertume.

Combien de temps faudra-t-il à Toulouse pour retrouver tous ses automatismes ?

Je ne sais pas vraiment, mais il faut que ce soit le cas pour la coupe d'Europe. On a trois semaines pour progresser et reprendre du plaisir sur le terrain. Je ne suis pas sûr que les joueurs se sont régalés dans cette partie.

Quelles sont les nouvelles pour Thomas Ramos, sorti touché ?

Je n'ai pas encore vu les médecins mais vu sa sortie, cela ne me semble pas très grave.

Qu'avez-vous pensé du retour à la compétition d'Antoine Dupont ?

Il n'a pas joué à son poste, il faut déjà le noter. Ensuite, comme tous les autres, Antoine a besoin de se reconnecter avec le reste de l'effectif. Sur quelques ballons, on a bien vu qu'il arrivant encore à faire des différences. Il faut simplement qu'on en profite un peu mieux lors des prochains matchs.