Antoine Dupont est entré à la 45ème minute de la rencontre Toulouse - Perpignan. Pour son grand retour en Top 14, le capitaine du XV de France a été longuement ovationné par le public d'Ernest-Wallon.

L'icône du rugby français est de retour en Top 14. Aligné sur le banc des remplaçants par Ugo Mola, Antoine Dupont est entré à la 45ème minute avec le Stade toulousain face à Perpignan. Déjà longuement applaudi au moment d'arriver au stade d'Ernest-Wallon, le capitaine du XV de France a pu observer les quatre essais de ses coéquipiers en première période. L'entraîneur des Rouge et Noir a donc choisi de remettre en selle son joyau en début de second acte, pour le plus grand bonheur du public toulousain.

Très ovationné par Ernest-Wallon, le demi de mêlée est entré à la place de Thomas Ramos, au poste d'ouvreur. Le buteur de Toulouse et du XV de France est sorti touché à la cuisse. À l'instar de Cyril Baille, François Cros, Anthony Jelonch et le numéro 10 du jour, Antoine Dupont a donc repris la compétition quasiment un mois jour pour jour après le quart de finale perdu par les Bleus face à l'Afrique du Sud.