Le Stade toulousain s'est imposé en deux temps face à l'Usap en ouverture de la sixième journée de Top 14. D'abord impressionnants, à l'image d'un Ramos ou d'un Jelonch de retour à la compétition, les Toulousains se sont arrêtés de jouer dans le second acte, perdant le bonus offensif suite au retour, Dechmache en tête, de Catalans entreprenants.

Tops

Thomas Ramos

L'arrière titulaire du XV de France était titulaire à l'ouverture pour sa première de la saison en Top 14. Il n'a pas tout réussi, à l'image d'une utilisation parfois abusive du jeu au pied, mais sa présence change tout. Il a toujours voulu dynamiser l'attaque toulousaine et s'est montré décisif à plusieurs reprises (premier essai de Capuozzo avec un jeu au pied parfait, l'essai de Costes où il se joue de la défense en tapant par-dessus pour lui-même, 4/4 face aux perches). Ramos, très frustré par la défaite en quart de finale du Mondial comme tous les internationaux français, avait du feu dans les jambes. L'Usap en a fait les frais. Remplacé, après une alerte à la cuisse, par Antoine Dupont acclamé pour son grand retour.

Paul Costes

Sixième match consécutif pour le jeune champion du monde U20, et quatrième titularisation de la saison : petit à petit, Paul Costes fait son nid. L'une des jeunes pépites du rugby français progresse constamment et a sans doute réalisé son meilleur match de la saison. Toujours dans l'avancée avec le ballon, il est au service du collectif et fait presque toujours le bon geste. Il est récompensé par un essai juste avant la mi-temps, et c'est encore lui qui s'arrache en défense pour provoquer la perte de balle de McIntyre sur l'essai de Jaminet.

Anthony Jelonch

Presque un an qu'il n'avait pas porté le maillot du Stade toulousain. Sa dernière rencontre remontait au 1er janvier 2022 face à Clermont. Gravement blessé au genou, puis sélectionné pour disputer la Coupe du monde, le troisième ligne effectuait son grand retour face à Perpignan. Ce samedi après-midi, Jelonch a fait du Jelonch. Volontaire, entreprenant (13 courses avec le ballon), il a toutefois mis du temps à rentrer dans son match (en avant à la 2e, pénalisé à la 22e), mais ses efforts ont fini par porter leurs frutis avec une réalisation tout en puissance à la demi-heure de jeu. Décisif aussi sur l'essai d'Arnold où il effectue un bon relais.

Sadek Deghmache

Dans cette partie, l'Usap n'a jamais rien lâché, pour revenir même à neuf points à moins d'un quart d'heure du terme et dominer globalement la seconde période. Le demi de mêlée catalan n'a pas eu peur de mettre du rythme, comme en témoigne cette pénalité vite jouée en début de match. Une volonté qui a fini par payer dans le second acte, où il met Acebes sur orbite sur une merveille de combinaison, avant d'aller dans l'en-but en arrivant à hauteur après une belle remontée de Dubois.

Flops

Melvyn Jaminet

Malgré le retour de Thomas Ramos, l'ancien catalan a conservé sa place dans le quinze, même s'il a été déchargé du tir au but (jusqu'à la sortie de Ramos, 0/1). Dans une rencontre où il avait tout pour se montrer, Jaminet a semblé à contretemps du reste de ses coéquipiers. Pas dans le bon tempo, en somme, même s'il a marqué un essai opportuniste après un bon travail en défense de Costes.

Melvyn Jaminet, titulaire au poste de numéro 15.

Sacha Lotrian

Pénalisé à deux reprises par M. Rozier, Sacha Lotrian a été en difficulté en mêlée fermée et dans le jeu. Physiquement, les Perpignanais ont subi en première période, et la prestation du jeune pilier gauche n'a pas fait inverser cette tendance. Remplacé par Chiocci quelques minutes après le début du second acte.

Marvin Orie

Il y avait bien un champion du monde sur le terrain, mais du côté de l'Usap avec le deuxième ligne sud-africain Marvin Orie. Recrue d'envergure de l'Usap, l'ancien des Lions avait même écourté les festivités en Afrique du Sud pour venir aider son nouveau club en difficulté en championnat. Pour sa première comme titulaire, il n'a pas réalisé un grand match, se montrant trop discret (seulement une charge) et dominé dans les contacts (trois plaquages manqués).