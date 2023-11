Quel coup du Stade français ! Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Lyon sur le score de 36-32. Les Lyonnais ont réussi à gratter un bonus défensif dans les dernières minutes.

Victoire historique pour le Stade Français, sur la pelouse de Gerland ce samedi après-midi (32-36). Pour la première fois de son histoire, le club parisien s’est imposé à Lyon. Un succès acquis malgré une indiscipline chronique, et une défense bien en-deça de ses capacités. Mais les Stadistes ont su appuyer quand il le fallait pour marquer trois essais et s’imposer.

Un Stade Français très réaliste

La rencontre a eu un peu de mal à démarrer, les deux équipes privilégiant des coups de pied plutôt qu’envoyer du jeu. Quelques imprécisions aussi n’aidaient pas les offensives, avant que Paddy Jackson n’ouvre le score suite à une des premières des très nombreuses fautes parisiennes (3-0, 13ème, puis 6-0, 17ème). Zack Henry lui répondait en marquant sur la première pénalité parisienne (6-3, 19ème).

Ironiquement, c’était après une pénalité encaissée que le Stade faisait la différence. Toby Arnold, pour son dernier match sous les couleurs du LOU, récupérait le coup d’envoi, mais son dégagement au pied était capté par Jeremy Ward. Le centre crochetait Couilloud avant de marquer (9-10, 23ème). Un coup au moral pour les Lyonnais.

Pas de quoi les empêcher de repasser devant (12-10, 27ème), mais pour une courte durée. Sur une très longue séquence de jeu parisienne, Ward trouvait la faille avec un coup de pied rasant pour lui-même. Une série de pick and go plus tard, Sergo Abramishvili inscrivait le deuxième essai parisien (12-17, 32ème). En forme, les hommes de la capitale étaient même en position de bonus offensif à la mi-temps après une touche à dix mètres. Le maul n’allait pas au bout, mais Mickaël Ivaldi avait une deuxième chance pour y aller de son essai (15-24, 40+4ème). Dur pour le LOU, qui dominait la rencontre dans l’ensemble.

Une histoire de pénalités

Plus d'informations à suivre...