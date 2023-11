Alors que le buteur du Stade français a réussi en récital pour récompenser la défense de fer et l’impressionnante conquête des siens, l’emblématique arrière lyonnais a connu une dernière sortie en eau de boudin sous les couleurs du Lou, avec un ballon contré qui a coûté cher…

Les Tops

Zack Henry, en métronome

Pour guider la stratégie parisienne, les têtes pensantes des soldats roses n’avaient pas confié les clés à Joris Segonds (tout juste revenu de commotion) mais à l’ancien palois Zack Henry. Et celui-ci a parfaitement accompli sa besogne, en occupant le terrain à la perfection mais surtout en réalisant un superbe 100 % face aux poteaux, pour un total de 21 points. Tout sauf anecdotique, dans une équipe en déplacement… Une prestation si solide qu’elle modifia manifestement les plans de coaching de Laurent Labit, qui conserva finalement jusqu’au bout son joueur sur le terrain tant il avait le pied chaud, en le faisant terminer la rencontre à l’arrière après l’entrée de Segonds.

Ward-Marchant, une paire de sécateurs

Certes, on aurait pu mettre en avant ici le capitaine Hughes Briatte, brillant chef d’alignement et poison permanent dans les phases de ruck. Mais au vu de la performance globale des soldats roses, difficile de ne pas mettre en avant leur défense, et en particulier la paire de centre composée de Jeremy Ward et Joe Marchant, dont les « rushs » au milieu du terrain ont considérablement perturbé l’attaque lyonnaise. Certes, les deux joueurs ont été – à l’image de leur équipe – pénalisés à deux reprises (hors-jeu pour l’un, obstruction pour l’autre). Mais leur abattage et leur activité ont largement fait oublier ces petites scories, leur travail de l’ombre se voyant même directement récompensé par le contre de Ward sur Arnold (23e) qui fit entrer le doute dans les esprits lyonnais.

Ivaldi et Gomez-Kodela, au bon souvenir du Lou

Anciens joueurs du Lou, Mickaël Ivaldi et Francisco Gomez-Kodela se sont rappelés au bon souvenir de leur ancien public, en ce jour symbolique de la « der » de leur ex-coéquipier Toby Arnold. Fidèle à sa marque de fabrique, le talonneur a d’abord rayonné dans sa spécificité des lancers en touche, où il a réussi un 100 % qui a tranché avec la production des locaux. Une prestation solide sur ses bases, qu’il a eu le bon goût d’enjoliver par un essai en force, à la fin de la première mi-temps. Quant au pilier argentin ? Fidèle à lui-même, celui-ci a effectué son traditionnel travail de l’ombre dans les rucks et en défense, tout en réalisant une jolie performance en mêlée où il domina son ancien partenaire Hamza Kaabèche.

Quel coup du Stade français ! Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Lyon. Les Lyonnais ont réussi à gratter un bonus défensif dans les dernières minutes mais enchaînent une deuxième défaite consécutive.



Le compte rendu > https://t.co/qHRyk64X7S pic.twitter.com/rRGTROSLck — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 11, 2023

Les flops

Couilloud, avis de déchet

Auteur de plusieurs très bonnes prestations depuis son retour de la Coupe du monde, Baptiste Couilloud a cette fois marqué le pas. Faut-il y voir le surplus d’émotion lié à la charge du capitanat, en ce jour symbolique de départ de Toby Arnold ? Le fait est que l’on n’a pas reconnu le demi de mêlée international, incapable d’accélérer le jeu comme il en a l’habitude, et surtout coupable d’un certain déchet dans son jeu au pied, avec plusieurs sorties de camp coupables qui ont directement coûté des points. À charge de revanche…

Kpoku, à contre-emploi

Alors qu’il s’était avéré un des meilleurs éléments du Lou la saison de son arrivée voilà deux ans, l’ancien joueur des Saracens peine clairement à confirmer cette bonne impression. Après un exercice 2022-2023 décevant sous la houlette de Xavier Garbajosa, Joel Kpoku n’a pas encore réussi à se relancer depuis l’arrivée de Fabien Gengenbacher. Positionné en troisième ligne, celui qui évolue plus régulièrement dans la cage n’a jamais donné l’impression d’entrer dans son match, où il n’a apporté aucune solution, que ce soit en attaque ou dans l’alignement.

Arnold, la drôle de der

Il est évident que, d’un point de vue humain, ce dernier match sous les couleurs du Lou restera un bon souvenir pour l’arrière Toby Arnold, fêté comme il se doit par ses supporters et dirigeants après 10 saisons à Lyon. Toutefois, d’un point de vue strictement sportif, cette der’ ne s’est évidemment pas passée comme prévu, avec ce dégagement contré par Ward qui permit au Stade français d’effectuer la course en tête et coûta évidemment très cher dans la défaite des siens. Mais à l’évidence, personne ne lui en voudra...