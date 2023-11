En Direct. Lyon - Stade français : suivez le match de la 6e journée de Top 14

Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté du match de la 6e journée de Top 14 opposant Lyon au Stade français.

Le Lou reçoit le Stade français au Matmut Stadium de Gerland, pour le compte de la 6e journée de Top 14.

Les Lyonnais de Fabien Gengenbacher ont l'occasion de faire un bond au classement en confirmant les belles choses montrées lors des deux dernières sorties contre l'ASM et chez le Racing 92.

Côté parisien, on a digéré la venue des nouveaux entraîneurs Laurent Labit et Karim Ghezal avec une victoire à presque 40 points contre le CO. L'objectif sera de rester sur le podium.