Aux anges après le succès de son équipe à Biarritz (21-22), le talonneur de l’US Dax, Maxime Delonca, est revenu, après la rencontre, sur la polémique des places qui a fait couler de l’encre cet après-midi, a salué la victoire de tout un groupe et a rappelé sa fierté d’être dacquois, ce soir.

Maxime, quel est le sentiment qui prédomine après ce succès ?

Cette victoire prouve le caractère de notre équipe. Je suis très fier de jouer à l’US Dax, ce soir, très fier de cette équipe et de tous les mecs qui ont préparé cette rencontre. Elle s’est jouée sur une pelouse lamentable. Même si ce n’est pas beau, je retiens les quatre points et la force de caractère pour remonter et aller chercher la victoire sur les dix dernières minutes, sans ne rien lâcher. On aurait pu prendre les trois points pour assurer le bonus défensif, mais on s’était juré de venir gagner ici, car il y a eu plein de faits, de la part des instances qui nous ont vraiment déplu.

Est-ce une victoire que vous dédiez aux supporters ?

C'est un succès pour le club, c’est important. Mais quand je vois nos supporters, qui ne nous lâchent jamais, sous la flotte, ceux qui ont 60 ans sous les poteaux, c’est un scandale, c’est lamentable. C’est minable de la part d’un président comme Jean-Baptiste Aldigé de mettre nos supporters sous les poteaux.

Qu’est-ce qui a fait la différence ?

C’était du ping-pong rugby, il y a eu beaucoup de jeu au pied, des mêlées. D’ailleurs, il faut saluer la qualité des mêlées sur une pelouse qui n’est pas digne d’un club comme Biarritz. Les mêlées ont été très propres, ça a été un gros combat, mais la force de caractère a fait basculer le truc.

Aviez-vous, pour stratégie de faire déjouer le BO dans le fond de terrain ?

Dans la semaine, Eric Artiguste nous avait dit que Gervais Cordin ne tapait pas beaucoup au pied, qu’il relançait énormément. Ce soir, il n’a pas trop relancé, il a beaucoup tapé. Nous nous sommes adaptés au jeu de l’adversaire. Les deux charnières et Hugo Cerisier ont été très propres là-dessus.

Le BO manque la pénalité de la gagne à dix minutes de la fin. Comment avez-vous géré la fin du match ?

Nous avons des leaders qui sont capables de poser les mecs, de ne pas trop les exciter. Quand on prend l’essai, on se rassemble autour d’Arnaud Aletti et on se dit qu’on va marquer trois points pour un bonus défensif. Derrière, ils loupent une pénalité, c’est un tournant du match. On leur a fait mal sur les mauls, on a eu des avantages pour se rapprocher de l’en-but.

Que pouvez-vous nous dire sur les mauls et le jeu d’avant ?

Hervé Durquety est en arrêt maladie et Olivier August nous a apporté sa vision des choses. C’est un travail commun. Olivier a bien pris la suite d’Hervé. Après, nous n’étions vraiment pas contents de nous au niveau du secteur de la touche sur les cinq premières journées. Maintenant, la touche est très importante pour lancer le jeu, il fallait bosser là-dessus. Nous avons beaucoup parlé, bossé et ça fait deux matchs que nous avons une touche très propre.

C’est votre deuxième victoire consécutive sous la pluie. Comment votre équipe, plutôt joueuse, s’est adaptée aux conditions ?

Nos avants sont autant capables de jouer les ballons que de ferrailler quand il pleut. Dans la période où on va rentrer, c’est vraiment très satisfaisant de pouvoir compter là-dessus. Ce soir, nous avons quand même réussi à faire quelques passes. Il faut garder cette identité, déplacer l’adversaire et si on peut ajouter le combat, c’est magnifique.

Quid de l’absence d’Hervé Durquety ?

Hervé est censé revenir lundi, on l’attend avec beaucoup d’impatience, c’est un super mec qui a beaucoup apporté. Nous espérons qu’il va revenir. Après, dans cette équipe, nous avons des leaders capables de prendre le relais de tout ça. Il y a Jean-Baptiste Barrère, Mathieu Bidau, Brice Ferrer, Arnaud Aletti, moi… Nous sommes capables de poser les bases aux plus jeunes. Sur la touche, nous avons gardé la base qui avait été mise par Hervé Durquety, nous avons apporté quelques modifications sur la vitesse. Avant, on ne mettait pas assez de vitesse, on n’était pas assez concentrés sur le lift. Vous savez, quand Joshua Furno ou Mathieu Bidau ne sont pas là, nous ne sommes pas très grands. Il a donc fallu bosser sur la vitesse et les lifts.

Avez-vous envoyé un message, ce soir ?

C'est important d'accrocher des gros, je suis très content pour notre club, pour les dirigeants historiques, les bénévoles, les mecs qui sont là depuis des années. Rien que pour ça, je suis très fier d'être dacquois et d'être revenu ici. Le club a végété quelques années en Fédérale puis Nationale. On a fait une saison magnifique l’an dernier, on a eu beaucoup de mal à démarrer le championnat car beaucoup de monde découvrait ce niveau-là.

À part à Rouen, vous avez toujours pris des points à l’extérieur…

Je ne suis pas surpris, je vois les mecs, les attitudes. Ce soir, on va boire deux ou trois bières et à partir de lundi, nous serons tournés vers Béziers. Quand tu joues le maintien, tu ne peux pas t'enflammer et faire une bringue de quatre jours.