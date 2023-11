Le communiqué de l’USD, publié en début d’après-midi, dans lequel Dax regrette l’attitude du BOPB par rapport au nombre de places assises attribuées à son club pour voir le match de ce soir, n’a pas tardé à faire réagir le Biarritz olympique. Il y voit “un communiqué personnel” de Benjamin Gufflet au nom de sa "frustration".

Biarritz - Dax, avant-match, épisode 2. En début d’après-midi, l’USD, par un communiqué signé de son président Benjamin Gufflet, a dénoncé l’attitude du BOPB, que son équipe affronte ce soir. La cause ? Les dirigeants dacquois estiment que le Biarritz olympique n’a pas respecté ses obligations, dictées par la "charte d'éthique et de convivialité" de la LNR, au sujet du nombre de places assises mises à disposition lors d’une rencontre de Pro D2.

La réponse du club basque est tombée peu avant 17 heures. S’il dit prendre acte "avec stupéfaction" du communiqué "personnel" écrit par le président dacquois, le Biarritz olympique explique qu’il : "respecte l’USD, à qui il est lié par une histoire de plus de 100 ans. Le BOPB a mis à disposition de l’USD 120 places pour le match de ce soir. Le BOPB accueillera en tribune officielle des représentants de la mairie de Dax."

Benjamin Gufflet pas invité en corbeille présidentielle

La deuxième moitié du message publié par le club basque se veut, elle, plus tranchante : "Ce communiqué personnel de M. Gufflet n’a pour d’autre but que d’exprimer la frustration de ce dernier à l’idée de ne pouvoir accéder aux sièges de la corbeille officielle." Le président dacquois n’a, en effet, pas été invité par le conseil d'administration du BOPB à regarder le match au milieu de la tribune Kampf, où s’assoient habituellement les différents élus et présidents.

La raison ? "Personne n’a oublié que M. Gufflet est lié aux heures les plus sombres de l’histoire du Biarritz olympique. Le BO souhaite aux supporters un bon match en espérant que le terrain reprenne au plus vite ses droits", termine la missive. Pour rappel, Benjamin Gufflet a été président éphémère du Biarritz olympique pendant 54 jours, en 2018.

L’adjoint aux sports de Dax "solidaire" de ses supporters

À un peu plus de deux heures de la rencontre, Amine Benalia-Brouch, l’adjoint aux sports de la ville de Dax, invité par le BOPB à assister à la rencontre, a annoncé, sur son compte Facebook, ne plus se rendre à Aguiléra "par solidarité avec les supporters dacquois et avec l’équipe dirigeante". Cette dernière a souhaité adresser une ultime réponse, à la missive biarrote.

"Le communiqué que nous avons fait est au nom du club, ce n’est pas un communiqué personnel, explique Benjamin Gufflet. J’ai au moins eu l’intelligence de ne pas attaquer M. Aldigé qui, je le reconnais encore une fois, n’est bon que dans le conflit et la diffamation. M. Aldigé donne, encore une fois, une bien mauvaise image de lui-même, de son club, de la ville de Biarritz et du rugby. Nous recevrons avec grand plaisir et élégance les supporters biarrots pour le match retour. M. Aldigé n’a cessé, ces derniers jours, de vouloir déstabiliser l’US Dax, d’abord avec l’annonce de Benoît Baby au club, puis avec le non-respect des règlements généraux de la LNR. Je remercie celle-ci d’être intervenue tout au long de la semaine. J’ai une pensée, ce soir, pour nos nombreux supporters et familles de joueurs et d’anciens biarrots, qui seront contraints de regarder le match sous la pluie." Maintenant, place au jeu ?