Dans un communiqué qu’il nous a fait parvenir cet après-midi, Benjamin Gufflet, le président dacquois, regrette l’attitude du BOPB par rapport au nombre de places assises attribuées à son club, pour voir le match de ce soir.

Le Biarritz olympique reçoit Dax, ce soir, dans son stade Aguiléra, pour un duel entre Basques et Landais, qui se déroulera dans des conditions météorologiques peu idéales. Depuis ce matin, la pluie n’arrête pas de tomber, le thermomètre dépasse difficilement les 10 degrés et le vent souffle par rafales.

En début d’après-midi, le président dacquois, Benjamin Gufflet, a tenu à pointer du doigt l’attitude du club basque, au sujet du nombre de places assises attribuées à l’USD pour assister à la rencontre. La "charte d'éthique et de convivialité" mise en place par la LNR stipule qu’en Pro D2, le club recevant doit mettre à la disposition du visiteur "100 invitations, 4 au minimum en tribune officielle, 10 en tribune centrale et 86 dans le stade, dont a minima, 36 places assises."

"Un manque de valeurs, d’état d’esprit et de partage"

Pour cette rencontre, le BO, qui n’a pas souhaité réagir à ce communiqué, a fourni au club landais un total de 120 places, réparti ainsi : 10 places centrales, 10 places latérales et 100 en pesage. "Le club dacquois a saisi la LNR pour un manquement au respect de cette charte, mais au-delà de tout pour un manque de valeurs, d’état d’esprit et de partage, que véhicule notre sport le rugby. [...] Nos supporters dacquois qui sont remarquables seront donc forcés et contraints de suivre le match debout, sous une météo annoncée exécrable."

Le club landais a d’ores et déjà saisi la LNR. L’USD espère qu’elle "se saisira de ce dossier et en tirera les conséquences, afin que ce genre de situation ne se reproduise plus", explique le communiqué, signé par le président Gufflet. Une chose est sûre, au vu de l’inimitié qui existe entre l’homme d’affaires bordelais et son homologue biarrot, les deux présidents ne seront pas côte à côte, ce soir, dans la corbeille présidentielle.