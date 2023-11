Fabien Galthié a débriefé la défaite face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. Au détour d'une question, le sélectionneur a évoqué l'arbitrage de Ben O'Keeffe et la façon dont il a géré avec Jérôme Garcés l'envoi à World Rugby) de neuf clips litigieux.

Nous avions quitté Fabien Galthié en conférence de presse au Stade de France le 15 octobre dernier, clairement pas sur la même ligne que son capitaine Antoine Dupont qui évoquait selon lui "un arbitrage pas au niveau de l'enjeu". Près d'un mois après la défaite en quart de finale du Mondial, le sélectionneur du XV de France est revenu sur le sujet de l'arbitrage. Pas directement, puisqu'aucune question ne lui a été posée en ce sens, mais plutôt en répondant à une autre interrogation : combien de temps avait-il mis pour revoir la rencontre ? "Quatre ou cinq jours après la défaite, j'ai travaillé avec Jérôme Garcés pour envoyer les clips qui nous semblaient intéressants à questionner sur trois principes de jeu : safety (sécurité), speed (vitesse) et space (espace). Attention, nous le faisons toujours, pour travailler main dans la main avec les arbitres", a-t-il pris le temps de préciser, avant de poursuivre. "Nous avons envoyé neuf clips que j'avais montés avec Jérôme, à Joël Jutge (le patron de l'arbitrage à World Rugby, N.D.L.R.) et à Ben O'Keeffe et son équipe. Nous avions besoin d'avoir des réponses sur des décisions qui ont été prises sur ce match."

Lire aussi : Galthié fait le bilan de la Coupe du monde de rugby, revivez la conférence de presse

"Je ne l'ai pas fait de bon cœur"

Dans cette conférence de presse, Galthié a aussi détaillé le protocole d'avant-match qui se déroule avec le corps arbitral : "Avant un match international, le protocole d'arbitrage de World Rugby est d'envoyer au fil de l'eau des questions sur des images qui nous concernent et qui concernent l'adversaire. On avait identifié des choses que faisaient les Sud-Africains pour demander si elles étaient tolérées ou sifflées. Et même chose pour notre équipe." Ce qui est certain, c'est que Fabien Galthié a mis du temps à digérer cette élimination, cette "cicatrice" comme il l'a lui-même définie. "Oui, au cinquième jour, j'ai rallumé pour valider avec Jérôme. Je ne l'ai pas fait de bon cœur, c'était assez difficile. On va dire que c'était purement professionnel." Depuis, le sélectionneur a revu la rencontre "une petite dizaine de fois". La première ? Dans le train entre la gare d'Austerlitz et Cahors. "Il y a cinq heures et demi de train, je l'ai revu à ce moment-là une première fois. J'avais déjà reçu beaucoup de données et d'analyses de la part de mon staff."