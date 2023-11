"On peut progresser sur l'expérience collective"

"Dans quatre ans, si l'équipe ne bouge pas, elle aura 31 ans de moyenne d'âge, et avec les rotations, on peut espérer qu'elle aura 25 sélections de plus. Notre manière de travailler fait qu'on ne sélectionne pas les joueurs les plus sollicités en tournée en été, et puis l'âge va faire que peut-être certains joueurs vont quitter le groupe. On peut progresser sur l'expérience collective et la maturité collective. Cette équipe sera plus forte et plus expérimentée que celle qui a perdu contre l'Afrique du Sud d'un point en quart de finale."