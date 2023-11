Ce mercredi, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a pris la parole pour la première fois depuis l'élimination des Bleus. Présent au sein du Paris Université Club (PUC), il est revenu sur la Coupe du monde, sur la douleur de cet échec et a aussi évoqué les échanges avec Ben O'Keeffe.

Depuis le 15 octobre au soir et la terrible désillusion face aux Springboks sud-africains (28-29), le sélectionneur du XV de France n'avait pas pris la parole, à l'inverse de certains joueurs ou membres du staff. Sous les nombreuses sollicitations médiatiques, la fédération a convoqué ce mercredi une conférence de presse dans laquelle Fabien Galthié a répondu aux nombreuses interrogations de la presse française. Dans cet exercice, le boss des Bleus s'est exprimé sur plusieurs thèmes.

L'élimination, "une peine et une douleur immense"

C'était le sujet central de cette conférence de presse organisée ce mardi. L'élimination et ce qui en a découlé, les ressentis, les émotions qui ont traversé le sélectionneur du XV de France. Assez ému de ces semaines difficiles, Fabien Galthié a notamment admis que cette défaite a eu un fort impact sur lui. "Il y a eu le temps du deuil, pour digérer une énorme déception. Je parle de moi, de nous. Il y a eu 4 ans de travail acharné et réussi, 4 ans de développement, 4 mois de préparation. Notre objectif était d’être champion du monde. La déception aurait la même de perdre en demi ou finale d’un point. On voulait vivre ces moments-là. [...] On a échangé avec le staff, le staff partant, les joueurs. Savoir comment tout le monde allait. Je dirai que le mot qui revient, c’est l’acceptation, l’acceptation de la défaite. Et ensuite, il faut dépasser cela. 24 jours c’est peu mais c’est le sport de haut niveau. [...]

De plus, Fabien Galthié a forcément aussi défendu son mandat, positif tant sur le plan sportif que dans l'engouement provoqué mais masqué par cet échec final. "Ça faisait 4 ans qu’on montait ce projet pour gagner des matchs, des titres, il n’y en a qu’un donc pas de « des ». Gagner toutes nos tournées en France, perdu au Japon, perdu en finale d’Autumn. Nous sommes remontés au ranking mondial. Nous avons gagné 80% des matchs. Dans l’objectif suprême, nous avons échoué. On est tous responsables de notre carrière. La performance des uns des autres fera que notre destin sera celui-là ou un autre. J’avais prévu de m’exprimer plus tard, devant l’insistance et les demandes, j’ai décidé d’accélérer le processus pour partager avec vous cette peine et cette douleur immense de nos supporters, de nos familles, des joueurs et de la France. [...] En revenant au contact des familles et de la vraie vie, je me suis rendu compte comment les Français nous aimaient, et je parle à l’imparfait et je pourrais parler au présent. Ça ne va pas nous donner le titre de champion du monde."

"Une cicatrice à vie" mais les Bleus peuvent "devenir encore meilleurs"

Si il a, tout au long de la conférence de presse, instisté sur cette douleur qu'a provoqué en lui la sortie du Mondial, il n'en reste pas moins sûr que la marge de progression de cette équipe existe encore. "C’est d’abord une douleur mais quand on joue à ce niveau, quand on joue pour l’équipe de France, il faut être prêt à gagner mais aussi à vivre ce qu’on a vécu. Il n’y a qu’une équipe qui n’a pas mal, c’est le champion. Les autres ne connaissent que des émotions désagréables. Pour en avoir parlé avec les leaders, je pense que la blessure fera qu’on aura une cicatrice à vie. On ressent beaucoup d’émotions positives mais aussi douloureuses. Pour en avoir vécu de nombreuses, ce n’est jamais un handicap. Si on se pose les bonnes questions, on peut devenir encore meilleurs. On a tous fait ou allons faire une introspection individuelle ou collective."

La stratégie ? "Je reprendrai la même" si c'était à refaire

Au sortir de la rencontre, des interrogations sur la stratégie employée par Fabien Galthié avaient émergé après la défaite d'une courte tête (28-29). Le coaching tardif pour certains (pas du tout pour Antoine Dupont), la sortie du meilleur joueur français à savoir Peato Mauvaka ou encore le revirement de stratégie sur la dépossession. Des questions auxquelles Fabien Galthié a répondu en affirmant qu'il ne changerait rien si c'était à refaire. "Nous sommes rentrés 11 fois dans la zone de conclusion, c’était x 2 par rapport à nos objectifs. À un moment sur le dernier geste, sur des faits de match, sur des faits de jeu, ça n’a pas suffi. Quand nous sommes la seule équipe à s’être procuré autant de temps forts potentiels de marque (37 points potentiels selon ses statistiques), c'est que tactiquement vous ne vous êtes pas trompés sur un plan offensif. L’Afrique du Sud pose un ruck dans nos 22m à la 55’. Ils marquent trois essais sur des fulgurances. L'Afrique du Sud doit potentiellement marquer 24 et ils en marquent 29. Et puis ils vont le reproduire en finale. Sur un plan tactique, si c’était à refaire, je reprendrai la même stratégie. On a retardé le coaching sur certains postes et on meurt à un point. Malgré tous les faits de jeu, malgré ce scénario de match, on joue la gagne jusqu’à la dernière action. Au cours du mandat, sur les 44 matchs, on en perd 9. Il y en a 7 perdus à une marque de pied, les deux autres à plus. Les joueurs sont restés focus jusqu’à la dernière possession."

L'envoi de 9 clips vidéo à Ben O'Keeffe et World Rugby

Alors qu'il lui a été demandé s'il avait revu le match des Bleus, s'il a visionné les demi-finales et la finale, le sélectionneur a avoué avoir eu du mal mais l'a fait. Plusieurs fois même (une dizaine), après avoir passé le cap du premier visionnage. "J’ai regardé les demi-finales, et la finale dans le train entre Austerlitz et Cahors. J'avais mon ordinateur avec beaucoup de batteries, alors j'ai aussi regardé notre quart de finale. J’avais reçu beaucoup de données de mes équipes." Concernant l'arbitrage de Ben O'Keeffe, il a expliqué, comme il est coutume de le faire, que le staff des Bleus a échangé avec lui, ainsi qu'avec Joel Jutge, le patron des arbitres. "J'ai travaillé avec Jérôme Garces, avec les arbitres, pour questionner Joel Jutge et Ben O’Keeffe et son équipe. Je leur ai transmis 9 clips pour comprendre. Le cinquième jour après l'élimination, on n'était plus une urgence pour World Rugby qui préparait les autres matchs. Avant le match, on a l'habitude d'envoyer au fil de l’eau ce qui nous concerne et concerne l’adversaire. On demande si c’est toléré et si ça va être sifflé. C’était purement professionnel. Je l’ai revu une petite dizaine de fois. J’ai beaucoup de donnés, j’ai croisé beaucoup d’informations pour pouvoir vous répondre et répondre aux joueurs."