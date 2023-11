Trois semaines après l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud, la prise de parole de Fabien Galthié est très attendue. De nombreuses questions entourent cette première invention du sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde.

Ses explications de l’élimination en quart

Le premier sujet auquel devrait être confronté Fabien Galthié est évidemment l'élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde. Muet depuis la cruelle défaite de ses protégés face à l'Afrique du Sud, le sélectionneur du XV de France a pu observer les prises de parole de certains joueurs, ou de Laurent Labit et Karim Ghezal. Mais le patron est maintenant attendu au tournant sur cet échec majeur.

L’arbitrage du quart de finale et de l'ensemble de la phase finale

Antoine Dupont n'avait pas tardé à cibler l'arbitrage de Ben O'Keeffe, seulement quelques minutes après la fin du quart de finale perdu par ses coéquipiers. Fabien Galthié avait choisi de tempérer en conférence de presse et de ne pas faire de commentaires sur la performance de l'arbitre néo-zélandais. Trois semaines après, le regard du sélectionneur aura-t-il changé ? D'autant que les demis et la finale ont elles aussi été liées à des polémiques et des discussions sur l'arbitrage...

La gestion des blessés

Paul Willemse, Romain Ntamack, Cyril Baille, Julien Marchand, Antoine Dupont... De la préparation du Mondial au coup de sifflet final de France - Afrique du Sud, le staff des Bleus a été plombé par les blessures de plusieurs cadres. La fureur de la Coupe du monde évacuée, Fabien Galthié devrait donner davantage d'explications sur la gestion de ces cas, avec un point sur la préparation physique.

Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré seront dans le staff du XV de France. Icon Sport

Sa relation avec ses adjoints

La fin de la Coupe du monde a également clos quatre années de collaboration entre Fabien Galthié, Laurent Labit et Karim Ghezal. Ces derniers ont pris les rênes du Stade français avec l'amertume d'une élimination trop hâtive du Mondial. La prise de parole du sélectionneur des Bleus devrait être également le moment de revenir sur les choix de compositions d'équipe et notamment le banc. Un sujet qui avait provoqué plusieurs tensions entre Galthié et ses adjoints.

Le style de jeu

Dépossession, repossession... La Coupe du monde a mis en exergue certaines contradictions dans le style de jeu prôné par Fabien Galthié. Après trois ans et demi de dépossession, le XV de France a largement porté le ballon face à l'Afrique du Sud et s'est finalement pris les pieds dans le tapis. Pour rappel, les Bleus ont perdu leurs trois matchs avec le plus de possession. Pourquoi ? Le sélectionneur devra nous en dire plus...

La vie sans Dupont

Autre sujet majeur du XV de France post-Mondial, la vie sans Antoine Dupont. Alors que le capitaine des Bleus souhaite participer aux Jeux olympiques de Paris avec le VII de France, Fabien Galthié pourrait être privé de son joyau pour le Tournoi des 6 Nations. Dans ces conditions, comment le sélectionneur des Bleus va-t-il gérer le capitanat et le poste pur de demi de mêlée ? Autant de questions et d'interrogations qui seront éclaircies ce mercredi, à partir de 17h45.

Fabien Galthié pourrait composer sans Antoine Dupont pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Icon Sport - Icon Sport

Sa relation Grill-Lhermet

Depuis que Bernard Laporte a quitté ses fonctions de président de la FFR, les relations entre Fabien Galthié et Florian Grill ne sont pas aussi charnelles qu'entre les deux anciens entraîneurs du Stade français. Malgré les nombreux appels du pied et les commentaires dithyrambiques de Grill à son sélectionneur, Galthié pourrait être amené à préciser sa pensée concernant le président de la FFR.

Les futurs joueurs

Avec les retraites annoncées de Uini Atonio et Romain Taofifenua, Fabien Galthié devra entamer deux nouveaux chantiers aux postes de pilier droit et deuxième ligne. Avec l'émergence d'Emmanuel Meafou, l'Australien de naissance pourrait rapidement glaner sa première cap et incarner le nouveau gros porteur du pack en tant que "numéro 5". Avec la génération dorée des champions du monde U20 qui arrive, le sélectionneur du XV de France pourrait également choisir de nouveaux "ovnis" pour construire sa nouvelle équipe.

Le nouveau staff

Patrick Arlettaz, Laurent Sempéré et Nicolas Jeanjean ont respectivement remplacé Laurent Labit (entraîneur de l'attaque), Karim Ghezal (avants) et Thibault Giroud (directeur de la performance). Pourquoi le sélectionneur a-t-il choisi ce casting ? Quelles forces et qualités Fabien Galthié a-t-il repérées chez l'ancien entraîneur de l'Usap et l'ex-Parisien ? Le boss du XV de France donnera à coup sûr les raisons de ses choix.