Si le capitaine des Bleus veut toujours participer aux prochains JO de Paris 2024, et si certains détails restent à définir, un programme a déjà été élaboré.

C’est une question épineuse à laquelle Fabien Galthié devra apporter une réponse rapide : avec quel capitaine entamer son deuxième mandat ? Les Bleus possèdent en Antoine Dupont un leader charismatique et dans la force de l’âge (27 ans le 15 novembre). Nul doute que le demi de mêlée, nommé lors de l’automne 2021 en l’absence de Charles Ollivon et qui a conservé cette responsabilité après le retour de blessure du troisième ligne toulonnais, sera le fer de lance de la génération tricolore tournée vers l’Australie en 2027. D’autant que son histoire personnelle lors de cette Coupe du monde 2023, avec son opération en urgence et sa présence quasi héroïque lors du quart de finale perdu (où il fut un des meilleurs Français), a fini d’asseoir le respect et l’admiration que lui porte le grand public.

Le hic ? Il est que le joueur a fait part depuis belle lurette de sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en juillet prochain, avec l’équipe de France à VII. Et que, dans cette optique, toutes les parties prenantes ont planché sur une planification précise pour rendre le souhait réalisable. Comme l’ont déjà indiqué le président de la FFR Florian Grill et son homologue du Stade toulousain Didier Lacroix, des accords ont ainsi été trouvés pour matérialiser le rêve olympique de Dupont et ainsi renforcer sensiblement France 7, dont le sélectionneur Jérôme Daret n’a pas caché un légitime et logique enthousiasme.

Des étapes à VII ciblées

Reste qu’il s’agit, contrairement à ce qui a été fait dans le passé, à ne pas propulser un quinziste – aussi exceptionnel soit-il – dans le bain septiste avec trop peu d’expérience collective. à la fois pour permettre au Pyrénéen de prendre ses repères dans cette discipline singulière et pour favoriser son intégration dans un groupe dont les contours sont dessinés depuis plusieurs années. Dès lors, un programme fut élaboré pour les mois à venir, même s’il faut encore en définir certains détails. Selon nos informations, rien n’a été formellement signé mais les accords oraux ont bel et bien été actés. En clair, Antoine Dupont – qui va sûrement bénéficier de trois semaines de congé pour se remettre de la déception de ce Mondial et pour faciliter la fin de cicatrisation de sa fracture maxillo-zygomatique – doit désormais donner une réponse, à savoir si son désir est toujours de prendre part aux JO, ce qui interviendra sous peu. Si tel est le cas, il est déjà acquis qu’il ne disputera pas certaines rencontres du prochain Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, et il est même vraisemblable qu’il manque l’intégralité de la compétition, justement pour se concentrer sur son aventure à VII. Il devrait ainsi être à disposition de Toulouse pour la 13e journée de Top 14 (27-28 janvier), juste avant le Tournoi, quand la plupart des internationaux sont protégés. En revanche, il ne le serait peut-être pas pour la 19e journée (23-24 mars), en sortie de Tournoi.

Il pourrait donc croiser ses partenaires du XV de France, qui partageant avec le VII les installations du CNR de Marcoussis, mais se préparerait pour des étapes du circuit mondial. Jusque-là, il était évoqué qu’il en joue deux (Vancouver du 23 au 25 février, et Los Angeles les 2 et 3 mars) mais le nombre et les dates ne sont pas encore pleinement arrêtés. Son programme exact pourrait dépendre du parcours du Stade toulousain, et de son éventuelle qualification pour la phase finale de Champions Cup. L’intérêt du club, qui a accepté de faire des sacrifices pour accéder au vœu de son joueur, étant évidemment de compter sur son joyau pour les échéances les plus importantes de sa saison.