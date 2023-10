Uini Atonio et Romain Taofifenua ne rejoueront plus sous le maillot bleu. Les deux joueurs du XV de France ont pris la décision de mettre un terme à leur carrière internationale au lendemain de l'élimination des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Clap de fin définitif pour Uini Atonio et Romain Taofifenua. Le Rochelais et le Lyonnais ont annoncé à Fabien Galthié qu'ils mettaient un terme à leur carrière internationale. L'aventure avec les Bleus se termine donc sur l'élimination du XV de France en quart de finale de cette Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. "On a déjà deux joueurs qui arrêtent : Uini et Romain nous ont annoncé leur retraite" a sobrement réagi le sélectionneur français. Titulaire indiscutable à droite de la mêlée, Atonio a donc disputé son dernier match sous le maillot frappé du coq.

Les doyens tirent leur révérence

Sorti en début de seconde période, le Rochelais a assisté à la cruelle défaite de ses coéquipiers depuis le banc. Romain Taofifenua a lui apporté sa puissance en fin de match, comme à l'accoutumée. À trente-trois ans chacun, les deux avants étaient d'ailleurs les joueurs les plus âgés du groupe. Leur absence prochaine dans le groupe français devrait fortement peser, notamment dans le déficit de puissance. Avec 57 et 49 sélections chacun, Atonio et Taofifenua étaient également deux des joueurs les plus expérimentés du groupe au niveau international.