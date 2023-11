Le sélectionneur du XV de France va sortir du silence. Fabien Galthié prendra la parole ce mercredi 8 novembre à 17h45. Une conférence de presse sera organisée au PUC (Paris Université Club).

Sa prise de parole était très attendue. Depuis l'élimination de ses protégés en quart de finale de la Coupe du monde, Fabien Galthié n'avait pas encore pris la parole dans les médias. Après avoir annoncé qu'il s'exprimerait à la fin du mois de novembre, le sélectionneur du XV de France a finalement décidé de faire le point plus rapidement que prévu.

Ce lundi, la fédération française de rugby annonce que Fabien Galthié sortira du silence ce mercredi 8 novembre à 17h45 lors d'une conférence de presse organisée au club-house du PUC (Paris Université Club).

Un entraînement avant la prise de parole...

Le sélectionneur des Bleus devrait donc enfin poser des mots sur cette défaite face aux Boks, faire le bilan de la Coupe du monde et se projeter sur l'avenir... Au-delà de cette conférence de presse, Fabien Galthié entraînera d’abord l'école de rugby du PUC de 16h30 à 17h30 avant de se présenter devant la presse à 17h45.

C'est à l'issue de la douloureuse défaite du XV de France face aux Boks en quart de finale de ce Mondial que le sélectionneur est apparu pour la dernière fois. Une conférence de presse d'après match où il s'était d'ailleurs fait plutôt discret. Depuis plus de sons, plus d'images... Si ce n'est les clichés publiés par Voici où l'on aperçoit le patron des Bleus nu sur une plage avec sa compagne. Depuis l'élimination plusieurs joueurs et membres du staff se sont exprimés mais il est le seul à avoir décidé de prendre du recul après la grande désillusion... Les mots du sélectionneur sont en tout cas attendus avec impatience.