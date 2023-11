Selon nos informations, le club de la capitale est actuellement en négociations avancées avec le numéro 8 des Springboks Jasper Wiese. Celui-ci sera-t-il parisien la saison prochaine ? C’est une possibilité…

À Paris, le nouveau patron sportif Laurent Labit souhaite avant tout développer le potentiel d’une formation jusqu’ici inexploitée dans la capitale. À ce sujet, il déclarait la semaine dernière : "Avec les coachs, on sait déjà quels postes doit-on renforcer pour être compétitifs. Mais on va d’abord regarder ce qu’il y a chez nous : on a quelques pépites au centre de formation et on ne peut pas dire à ces jeunes qu’on compte sur eux puis recruter à leurs postes les deux meilleurs joueurs de la planète." Pour autant, Hans-Peter Wild a débloqué une enveloppe conséquente à son nouveau staff afin que celui-ci ne renforce le club à des postes stratégiques, celui de demi d’ouverture, de talonneur et de numéro 8.

Au poste de talonneur, les dirigeants parisiens sont bien évidemment sensibles au profil de Peato Mauvaka, le talonneur international du Stade toulousain. Mais ils ne sont évidemment pas les seuls sur le dossier et dernièrement, ils avaient également sondé Gaëtan Barlot, l’international du Castres olympique. À l’ouverture, les pistes menant à Matthieu Jalibert et Damian McKenzie s’étant malheureusement refermées, il s’agit de rapidement trouver un remplaçant à Joris Segonds, lequel évoluera à Bayonne la saison prochaine.

Un colosse champion du monde et d’Angleterre

C’est donc au poste de numéro 8 que le Stade français a aujourd’hui le plus avancé et, selon nos informations, le club de la capitale serait en voie d’enrôler le numéro 8 des Springboks, Jasper Wiese (28 ans, 27 sélections). Auteur d’une Coupe du monde particulièrement convaincante, le perce-muraille de Leicester, champion d’Angleterre avec les Tigers en 2022, fut donc présent sur cinq des sept feuilles de matchs paraphées par Rassie Easrmus et Jacques Nienaber, au fil de l’automne.

Dur au mal et capable d’évoluer également en deuxième ligne, un poste où il avait d’ailleurs été testé à deux reprises avec les Springboks, le colosse Wiese (1,90 m et 125 kg) amènerait au paquet d’avants parisien le surplus de puissance dont il a parfois manqué la saison dernière. Si l’affaire est évidemment loin d’être conclue, les dirigeants parisiens semblent néanmoins confiants et récemment, une source proche du dossier nous confiait au sujet du troisième ligne sud-africain : "Les premiers contacts se sont bien passés mais rien n’a encore été acté. Nous allons le laisser respirer au pays, lui permettre de profiter pleinement des célébrations ayant suivi le titre de champion du monde. Après ça, nous réengagerons probablement le dialogue." Aboutira-t-il ? Si tel était le cas, ce serait à n’en pas douter un énorme coup réalisé par les dirigeants parisiens sur le marché des transferts…