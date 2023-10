C’est au stade Jean Bouin que les dirigeants du Stade français, représentés ce mardi matin par Hans-Peter-Wild et Thomas Lombard, ont présenté le nouveau projet sportif du club, désormais conduit l’ancien chef d’attaque des Bleus, Laurent Labit. Celui-ci se veut ambitieux.

Ce mardi matin, dans les couloirs du stade Jean Bouin, le Stade français a présenté les grandes lignes d’un projet sportif désormais conduit par Laurent Labit (directeur de rugby) et Karim Ghezal (entraîneur en chef), lesquels ont quitté le staff du XV de France après l’élimination des Tricolores en quart-de-finale de la Coupe du monde. En préambule de cette conférence de presse, le propriétaire du club Hans-Peter Wild disait :"Je suis heureux et fier de vous présenter aujourd’hui le troisième visage de notre équipe : après Heyneke Meyer et Gonzalo Quesada, voici Laurent Labit". Passé les amabilités d'usage, le patron du Stade français poursuivait, soulignant à présent les nouvelles ambitions parisiennes : "J’entends beaucoup parler de « saison de transition » nous concernant mais je sais aussi que nous avons appris du passé. Le cycle Heyneke n’a pas fonctionné, Gonzalo Quesada a fait bouger les lignes et le club est désormais très professionnel. Je suis extrêmement confiant pour la suite: nous avons arrêté de parler et sommes passés à l'action".

L'Aviron bayonnais s'impose face au Stade français et réussit sa rentrée !



Le film du match : https://t.co/qr34Uthre0 pic.twitter.com/dwRI13RCEs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Le Stade français, qui a tourné à 11 000 personnes de moyenne la saison dernière et compté trois matchs à guichets fermés, est-il aujourd’hui en train d’amorcer sa marche en avant ? C’est envisageable, en effet : "Ma mission est de mettre en place un projet sportif innovant dans le club pour que le Stade français continue sa progression et gagne des titres, disait de son côté Laurent Labit, champion de France avec Castres en 2013 et le Racing trois ans plus tard. On se doit de jouer toutes les compétitions. Certaines équipes sont en avance sur nous mais on veut être en capacité de gagner tous les ans. Nous allons aussi établir une ligne directrice entre l’équipe professionnelle, dont les contrats ont été ramenés de 44 à 37, et les équipes de jeunes, lesquelles auront le même projet de jeu que les pros. Cela nous aidera à développer les hauts potentiels à partir des moins de 16 ans".

Labit : "On a quelques pépites au club"

À la fin de la saison, le Stade français investira également un nouveau d’entraînement, dit du "camp des Loges", jusqu’ici utilisé par les footballeurs du Paris Saint-Germain. Labit, jusqu'ici considéré comme le bras droit de Fabien Galthié en équipe de France, enchaînait: "J’ai demandé au docteur Wild et Thomas Lombard d’avoir un centre d’entraînement nous permettant d’avoir une unité de lieu, deux grands terrains et ainsi regrouper les pros et les jeunes afin de créer, entre eux, plus de passerelles". Au sujet du recrutement, une enveloppe conséquente devrait être rapidement débloquée par la direction du club mais Laurent Labit se veut ici prudent.

Le Stade français s'entraînera au Camp des Loges à partir de l'été 2024. Le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, a annoncé l'information ce mardi. Le club parisien remplacera le Paris Saint-Germain, qui va déménager à Poissy.https://t.co/V77e3a4FVA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 6, 2023

"Concernant le recrutement, poursuivait-il, une cellule est en place autour de Christophe Moni mais on doit y amener notre façon de travailler. Avec les coachs, on sait déjà quels postes doit-on renforcer pour être compétitifs. Mais on va regarder d'abord ce qu’il y a chez nous : on a quelques pépites et on ne peut pas dire aux jeunes qu’on compte sur eux puis recruter à leurs postes les deux meilleurs joueurs de la planète". Pour la petite histoire, Laurent Labit retrouvera le 18 novembre prochain, à Jean Bouin, le Racing désormais présidé par Laurent Travers, avec lequel il a entraîné quinze ans durant au niveau professionnel.