L'Afrique du Sud a réussi à se hisser en finale au terme d'un parcours plus dangereux que jamais. Jacques Nienaber a surtout gagné son pari de constamment s'adapter à ses adversaires, en décidant de se priver de la stratégie d'un groupe type, à l'image de la France par exemple.

Il l'a fait. Jacques Nienaber a remis un banc à sept avants et un trois-quarts pour défier la Nouvelle-Zélande, en finale de la Coupe du monde. L'annonce de la composition sud-africaine a laissé pantois les observateurs du ballon ovale, assommés par la découverte de ce banc gargantuesque. Mais au-delà de la nature de cet audacieux "7-1", le sélectionneur des Springboks a choisi de relancer Trevor Nyakane, Jean Kleyn et Jasper Wiese, tous absents en phase finale, et d'envoyer Manie Libbok et Cobus Reinach en tribunes.

Le message est clair : chez les champions en titre, il n'y a pas de groupe type, ou "premium", à l'instar de plusieurs nations, telles que l'Irlande, la France ou encore la Nouvelle-Zélande. "L’équipe, ce n’est pas seulement les 15 titulaires, ce sont les 23 joueurs. C’est notre credo. Quand on sélectionne l’équipe, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, que ce soit les aspects médicaux ou les performances réalisées. Et puis on a beaucoup analysé la Nouvelle-Zélande et les secteurs sur lesquels on peut prendre le dessus. Puis les entraîneurs commencent à échanger, on passe d’un 5-3 à un 6-2, à un 7-1, puis on fait machine arrière. Ce n'est pas l'affaire de 10 minutes, ça prend des heures" explique Jacques Nienaber.

Nyakane, Wiese et Kleyn en symboles

Surtout, le boss des Boks n'hésite pas à mettre un grand coup de balai lorsque son équipe est en danger. Lors de la demi-finale face à l'Angleterre, Manie Libbok a cédé sa place dès la demi-heure de jeu, alors que Cobus Reinach a quitté ses partenaires quelques secondes après la mi-temps. Pour éviter une potentielle catastrophe, le staff sud-africain n'a pas hésité à stopper l'hémorragie, sans se soucier de la hiérarchie. Une stratégie à l'inverse du jusqu'au-boutisme prôné par certains sélectionneurs, dont Fabien Galthié qui avait choisi de laisser Antoine Dupont sur le pré pendant quatre-vingt minutes, lors du quart de finale face aux Springboks.

Un choix qui aurait pu être payant si le génie français avait utilisé un énième tour de magie en fin de match, mais il n'en a rien été. Derrière le XV de départ, Nienaber et Erasmus ont ajusté leur banc au fil du tournoi. Marco Van Staden, Jean Kleyn et Trevor Nyakane ont traversé la fin de la phase de poules et les matchs couperets sans la moindre minute alors que deux d'entre eux seront sur le banc pour défier les Blacks. Autre choix marquant, le cas de Jasper Wiese. Titulaire indiscutable au poste de numéro 8 en début de campagne, le Tigre de Leicester a été écarté par le staff en phase finale et revient en finale sur le banc. "Les joueurs le prennent comme ça. Les individualités et les égos sont mis de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'égos, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut penser à l'Afrique du Sud et aux Springboks" conclut Jacques Nienaber.