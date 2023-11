Sept rencontres de la neuvième journée de Pro D2 se jouaient ce vendredi soir sur les pelouses françaises. Voici les enseignements de la soirée.

Depuis le début de la saison, nous avons vu plusieurs visages de l'ASBH. Mais après le franchement décevant, il semble que Béziers veuille désormais se racheter. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut tirer de l'humiliation infligée par les hommes de Pierre Caillet à Grenoble ce vendredi soir (48-3). Très au-dessus d'Isérois emportés, les Biterrois ont inscrit six essais dont un doublé pour le Portugais Costa Storti.

Tous les résultats de la soirée de Pro D2 ! \ud83d\udc47https://t.co/g1fPhZFMvR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 3, 2023

Ce succès permet aux Biterrois de remonter fortement au classement puisque les Héraultais sont désormais huitièmes, à un point seulement du top 6. Pour Grenoble, tout est plus inquiétant. Les Grenoblois sont dans la place du barragiste et font une bien mauvaise opération puisque beaucoup d'adversaires directs ont gagné. La réception de Valence-Romans s'annonce déjà capitale.

Il était très attendu ce duel entre Dax et Mont-de-Marsan, au stade Maurice Boyau. Après cinq saisons passées dans les échelons inférieurs du rugby français, les Dacquois avaient le plaisir de retrouver leurs voisins Montois à la maison, pour montrer que ce derby landais n'était pas mort. Certainement réchauffés par l'enjeu local, au milieu d'une furieuse tempête glacée, les hommes de Jeff Dubois ont réussi leur retour en l'emportant courageusement (26-22). Comme un symbole, c'est grâce à la puissance de leurs avants que les locaux s'en sont sortis.

Après un ballon-porté, c'est le talonneur Maxime Delonca qui a inscrit le premier essai. Suite à l'égalisation de Sau, ce fut au tour de Nephi Leatigaga de récompenser le travail de ses coéquipiers, en force. Lors du dernier quart d'heure, les Dacquois se sont tout de même fait très peur face au vent, en encaissant deux essais coup sur coup. Mais grâce à leur volonté, ils ont tenu. Dax se reprend après trois défaites de suite et s'éloigne de la zone rouge. Mont-de-Marsan peut nourrir des regrets et laisse partir Provence Rugby en haut du classement.

Qui arrêtera Vannes cette saison ? Pour l’instant, personne n’a réussi à faire tomber les Bretons mais les Rouennais pensaient bien avoir trouvé la solution face au leader. Malgré un essai inscrit par Desjeux dès la dixième minute de jeu, le RCV est tombé dans le piège normand. Pendant une heure, les Normands ont mis en difficulté les protégés de Jean-Noël Spitzer, jusqu’à passer devant à dix minutes du coup de sifflet final (9-7).

Mais cette année, Francisco Gorrissen et les siens ont quelque chose en plus. À l’issue de sa seule occasion du second acte, Vannes a franchi la ligne pour rafler la mise. Victoire finale 14-9 pour les visiteurs, qui arrachent leur huitième succès (ils ont aussi fait un match nul à Béziers). De leur côté, Rouen a pris un énorme coup sur la tête.

Avec de très bons buteurs, vous allez loin. Si vous avez encore un doute, Soyaux-Angoulême peut en témoigner. Portés par Ben Botica et Emmanuel Saubusse, les Angoumoisins peuvent souffler ce vendredi, ils sortent de la zone rouge grâce à quatre points qui vont compter en fin de saison. Pourtant réduits à treize contre quinze en début de second acte, les Charentais ont serré les dents pour résister à Nevers. Les Nivernais ont été trop imprécis pour espérer mieux. Malgré un exploit personnel de Christian Ambadiang, ils doivent se contenter d’un point de bonus défensif acquis à la dernière seconde avec un coup de pied de Shaun Reynolds. Succès final 27-23 des locaux.

Il ne faisait pas vraiment un temps à mettre un rugbyman dehors ce vendredi dans le Cantal. Oui, c’est une phrase bâteau, mais c’est le meilleur résumé possible de ce Aurillac-Brive. En tant que vrai derby qui se respecte, le match s’est joué… devant ! Supérieurs dans l’engagement, les Aurillacois ont logiquement pris le dessus de Corréziens longtemps amorphes. Quatre minutes avant la pause, Aurillac a inscrit son seul essai du match, en force bien sûr, grâce à Masterson.

Jamais dans le coup, le CAB a simplement sauvé l’honneur dans les dernières secondes avec une réalisation d’Hamel. Avec cette victoire 23-14, les protégés de Roméo Gontineac prennent leurs distances sur les deux dernières places. Brive reste quatrième.

Qui l'eut cru ? Sous une pluie monstre, Colomiers a réussi à dompter les éléments pour inscrire 37 points dans la cuvette de Sapiac (13-37). Beaucoup plus sereins dans leur jeu, les hommes de Julien Sarraute se sont montrés intelligents et surtout extrêmement précis. Matures, ils ont été patients pour éclater le verrou montalbanais. Si la première période fut maîtrisée, c'est lors du second acte que les Haut-Garonnais ont accéléré. Ready a inscrit un doublé en cinq minutes pour permettre aux siens d'envisager le bonus offensif.

L'essai de Mathy enlevait temporairement ce point bonus à Colomiers mais l'essai de Fepulea'i changeait une dernière fois la donne. Colomiers infligeait une claque à Montauban lors de ce derby et se rassurait en enchaînant un deuxième succès de suite. Montauban tombait pour la première fois à domicile. L'euphorie du début de saison semble bien être passée...

Il n'y a pas eu de précipitation, ni trop d'erreurs. Oui, Provence Rugby a progressé et cette victoire sur la pelouse de Valence-Romans en est une preuve particulière. Vainqueurs 15 à 24 en terre drômoise, les hommes de Mauricio Reggiardo ont prouvé qu'ils avaient bel et bien les épaules d'un favori pour la phase finale de Pro D2. Sur la pelouse encore invaincue de VRDR, les Provençaux ont su se montrer patients pour forcer la décision. Plus denses, ils ont aussi profité de l'apport de joueurs de talents comme Mathias Colombet, auteur de son premier essai pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Profitant des erreurs adverses, Provence Rugby s'est au final imposé plutôt tranquillement pour conforter sa deuxième place au classement. Valence-Romans n'avait pas les armes et recule au classement alors que deux déplacements sont au programme des prochaines semaines.