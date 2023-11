Présentation de la Nationale - Vienne : reprise ou rechute ?

Comme avant chaque journée de Nationale, on fait le point sur les forces en présence et les oppositions à venir.

Douze points séparent le promu nord-isérois de Hyères-Carqueiranne. Un hôte qui comme lui, s’était incliné en finale du championnat de France. Reste qu’en l’espace d’un an, les Varois ont emmagasiné pas mal d’expérience et de confiance, eux qui ont pris plus facilement que prévu l’ascendant sur Rennes dans la course à l’arrimage à la ligne de flottaison. De plus, à la différence de Viennois au pied du mur ou peu s’en faut, les visiteurs n’ont pas plus de pression que cela. Contrairement au scénario qui avait prévalu la saison passée, la zone rouge est nettement plus fréquentée. On y trouve par exemple , à la surprise générale, Massy et Bourg-en-Bresse. Les Aindinois sont sur leurs gardes. Certes, Blagnac n’a jamais accompli de fructueux périples dans l’ancien haut lieu du Comité dit « du Lyonnais » mais, lors des précédentes confrontations, l’USBPA tirait dans une tout autre catégorie. En cet automne placé sous le signe du renouvellement comme l’atteste un simple coup d’œil sur les positions des uns et des autres au classement, Burgiens et banlieusards toulousains sont à armes égales, les premiers nommés ayant l’avantage du terrain.

Leurs adversaires d’un soir leur ont même rendu un fier service en disposant du RC Massy sur ses propres terres, il y a quinze jours. Il ne faudrait surtout pas qu’une nouvelle contre-performance à domicile l’annihile aussi sec ! De plus, Massy rend visite à Nice. L’occasion est donc bonne pour prendre ce qu’il faut de distance. De leur côté, les Maralpins sont à l’affût d’une très bonne opération éventuellement synonyme de détention du leadership . Il faut tout de même pour cela un sacré concours de circonstances sous forme de résultats défavorables à la concurrence. Il est vrai que Narbonnais, Carcassonnais et Albigeois, eux, évolueront loin de leurs bases. Un programme copieux attend les coleaders, septimanien et tarnais. Tarbes, à défaut de s’exporter efficacement (trois défaites en autant de déplacements, et ce même si deux bonus défensifs ont été engrangés), doit soutenir la comparaison avec n’importe quel adversaire en visite à Maurice-Trélut. Même chose, à plus forte raison, pour des Suresnois qui entendent bien ne pas perdre en bord de Seine le bénéfice de leur performance aux dépens de Bourg-en-Bresse. Albi ne doit pas se tromper de cible, c’est bel et bien à un prétendant à la qualification qu’il rend visite ! Ce cas de figure est également valable pour Carcassonne. En effet, Périgueux est à ce jour invaincu sur son herbe. Le champion de France en titre de Nationale 2 et son rival passeront d’une certaine manière l’un comme l’autre au révélateur. Mine de rien, les protégés de Jean-Marc Aué et d’Eric Escribano comptent déjà deux succès à l’extérieur et un troisième, outre l’illustration du bon vieil adage de circonstance, porterait un coup très dur à un promu qui n’accuse jamais que trois petites longueurs de retard sur lui !

Enfin, si l’on ose s’exprimer car ce match se déroule à la même heure que ceux programmés à Vienne et à Suresnes, gros plan sur la réception de Chambéry par Bourgoin-Jallieu. Les Savoyards font très, très bonne impression, et depuis le début du présent exercice faut-il le rappeler. Et comme il n’est pas facile de s’imposer sur la pelouse de Pierre-Rajon, même pour un proche voisin, ce choc promet des étincelles. De quoi illuminer la nocturne, cela va de soi !