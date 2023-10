La Coupe du monde s'est terminée avec le quatrième sacre des Boks ce samedi soir mais avant de tourner la page, il est temps de faire le bilan. Aujourd'hui, focus sur les meilleurs réalisateurs de ce Mondial ! Malgré l'élimination du XV de France en quart de finale, Thomas Ramos reste sur le podium à un petit point de la première place...

Non, le meilleur réalisateur de ce Mondial n'est ni Sud-Africain, ni Néo-Zélandais. C'est un Anglais. Et qui d'autre qu'Owen Farrell pour monter sur la première marche du podium. L'ouvreur anglais a parfaitement incarné la renaissance de ce XV de la Rose lors de cette Coupe du monde. Et bien qu'il reste encore du chemin avant de retrouver leur niveau d'antan, les hommes de Steeve Borthwick ont fait un grand pas vers un avenir meilleur avec un Farrell en très grande forme. Le demi d'ouverture des Saracens a inscrit 75 points dont deux drops en quart et en demi-finale.

En deuxième position : Thomas Ramos. 74 points inscrits dont un essai face à l'Italie. Lors de ce Mondial l'arrière toulousain a une nouvelle fois montré toutes ses qualités au pied. Un artilleur ô combien précieux aussi capable de faire la différence dans le jeu courant.

En troisième position, Emiliano Boffelli. En se hissant jusqu'en demi-finale de cette Coupe du monde, les Pumas ont une nouvelle fois prouvé qu'il faudrait compter sur eux pour l'avenir avant de s'effondrer face aux Blacks et de subir une terrible désillusion lors de la petite finale. Le tout est que Boffelli a tenu la baraque, impeccable dans son rôle de butteur, inscrivant également deux essais.

Juste derrière, Johnny Sexton qui a une nouvelle fois guidé le jeu des siens avec succès. 58 points inscrits, dont un doublé contre la Roumanie et un essai face au Tonga. À 38 ans le maestro irlandais ne s'est malheureusement pas offert une sortie par la grande porte mais aura une nouvelle fois marqué ce XV du Trèfle.

Mention spéciale pour l'Anglais George Ford qui se retrouve à la 9e place du classement avec 41 points. L'ouvreur a notamment marqué les esprits lors de la phase de poule. Face à l'Argentine l'Anglais s'offrait un véritable récital avec pas moins de trois drops de grande classe.

À noter que quatre Français se retrouvent dans le classement des meilleurs réalisateurs de cette Coupe du monde. Thomas Ramos cité un peu plus haut, Damian Penaud en 16e position avec 6 essais, Melvyn Jaminet avec 2 essais dont un lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande et Louis Bielle-Biarrey avec 4 essais.

Le classement complet des meilleurs réalisateurs de la Coupe du monde 2023 :