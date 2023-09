Pour tout savoir sur Louis Bielle-Biarrey

Découvrez Louis Bielle-Biarrey, l'ailier du XV de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 20 ans Taille et poids : 1,85 m et 84 kg Poste : Ailier Sélections : 3 sélections Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : Oscar Espoir 2023 Midi Olympique Son parcours Né à La Tronche, en Isère, Louis Bielle-Biarrey commence le rugby à l'âge de cinq ans, dans le club de Seyssins. Huit ans plus tard, il rejoint le FC Grenoble, pour y parfaire sa formation. Grand espoir du club isérois, il participe au Tournoi des 6 Nations U20. Tapant dans l'œil du rugby français suite à ses performances, il fait le grand saut et découvre le Top 14 en signant à l'UBB. En seulement deux saisons avec les professionnels, l'ailier découvre l'équipe de France durant les matchs de préparation à la Coupe du monde, gagnant sa place in extremis. Ses points forts Louis Bielle-Biarrey est une bombe sur pattes. Avec du feu dans les jambes, il a une pointe de vitesse impressionnante. Capable de déposer n'importe qui, il n'est pas que rapide. Polyvalent et avec une excellente vision du jeu, il a su se rendre indispensable en club grâce à son niveau. Lui et la Coupe du monde 2023 Louis Bielle-Biarrey est "l'Ovni" de cette Coupe du monde. Sans aucune sélection en début de préparation, il a su impressionner en très peu de temps pour intégrer la liste des 33, au nez et à la barbe d'Ethan Dumortier. S'il n'arrive pas avec une place assurée dans la feuille de match, il saura se mettre en valeur à la moindre opportunité, comme il le fait depuis le début de l'été.