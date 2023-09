Pour tout savoir sur Melvyn Jaminet

Découvrez Melvyn Jaminet, l'arrière du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 24 ans Taille et poids : 1,80 m et 80 kg Poste : Arrière Sélections : 15 Club : Stade toulousain Palmarès : Pro D2 2021 (Perpignan), Top 14 2023 (Toulouse), Tournoi des Six Nations (grand chelem) 2022. Son parcours Natif d’Hyères, Melvyn Jaminet commence le rugby à l'école de rugby du RC Toulon, avant de jouer pour le RC Hyères et d'intégrer le centre de formation de Perpignan. L'arrière dispute son premier match de rugby professionnel en février 2020 contre Rouen lors d'un match de Pro D2, ce jour-là il inscrira un essai. La saison suivante, il jouera au total 26 matchs et se fera remarquer par le staff du XV de France qui le convoque pour la tournée en Australie. Pendant celle-ci il se fait remarquer grâce à ses superbes performances. Il inscrit notamment 23 points lors du deuxième match. La saison suivante, il devient l'arrière numéro un du XV de France en poussant notamment Thomas Ramos, Anthony Bouthier et Brice Dulin sur le banc. Convoité par plusieurs gros clubs de l'hexagone, il signe finalement à Toulouse pour la saison 2022-2023. Ses points forts Melvyn Jaminet est un excellent buteur, cela ne fait de doute pour personne. Non seulement, l'arrière toulousain a un jeu au pied précis, mais il a aussi beaucoup de puissance. Un véritable atout dans les matchs importants. Melvyn Jaminet est également un joueur qui n'hésite pas à prendre des initiatives et à relancer depuis son propre camp, il dispose d'une bonne lecture du jeu. Lui et la Coupe du monde 2023 Blessé une longue partie de la saison, on peut dire que Jaminet revient de loin. Alors que beaucoup de personnes voyaient Brice Dulin dans le groupe des 33, il a surpris tout le monde en faisant une grosse performance lors de l'avant-dernier match de préparation contre les Fidji le 19 août. Désormais, il est en concurrence avec Thomas Ramos pour une place de titulaire. Ce dernier paraît néanmoins favori pour démarrer contre la Nouvelle-Zélande. Melvyn Jaminet devrait tout de même être un élément important du groupe de Fabien Galthié pour la Coupe du monde.