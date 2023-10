La Coupe du monde de rugby 2023 s'est conclue avec la victoire au forceps de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. L'occasion de faire un point sur toutes les statistiques du dixième Mondial de l'histoire.

75 points : Owen Farrell, meilleur réalisateur

L'ouvreur anglais a régné en maître sur la Coupe du monde. Si Farrell et ses coéquipiers ont connu la douleur de perdre d'un petit point en demi-finale, le capitaine du XV de la Rose a guidé ses compères avec 75 points marqués tout au long de la compétition. Le meilleur total, juste devant Thomas Ramos (74) et Emiliano Boffelli (67).

10 turnovers : Kwagga Smith, le poison sud-africain

L'Afrique du Sud serait-elle allée au bout sans Kwagga Smith ? Probablement pas, tant l'impact du troisième ligne a été impressionnant. En quart, demi et finale, le septiste de formation s'est fait remarquer avec des grattages capitaux en fin de rencontre et a soulagé ses coéquipiers à maintes reprises. Avec dix turnovers à l'issue du tournoi, Kwagga Smith s'est imposé comme le meilleur gratteur de la Coupe du monde, pour le plus grand bonheur de la nation arc-en-ciel.

Kwagga Smith a été d'une importance capitale dans le système sud-africain. Icon Sport - Icon Sport

8 essais : Will Jordan entre dans l'histoire

L'ailier néo-zélandais a rejoint Jonah Lomu, Julian Savea et Bryan Habana au panthéon du rugby mondial. Avec huit essais marqués sur cette dixième édition du Mondial, la flèche des All Blacks a notamment marqué un triplé face à l'Argentine en demi-finale. Le Crusader aurait même pu casser le record ultime si Richie Mo'unga lui avait adressé le ballon à quelques mètres de l'en-but des Pumas. Peu servi en finale, Will Jordan n'a pas eu l'occasion de marquer son neuvième essai. Damian Penaud (6) et Bundee Aki (5) ferment le podium.

92 plaquages : Marcos Kremer en mode sécateur

En défense, le roi s'appelle Marcos Kremer. Avec 92 plaquages au compteur, le troisième ligne argentin n'a jamais arrêté de découper ses adversaires. Titulaire à chaque rencontre des Pumas, le futur Clermontois s'est montré particulièrement discipliné avec aucun carton à son actif, lui qui est malheureusement coutumier du fait. Derrière le sécateur argentin, Ben Earl (80 plaquages) et Franco Mostert (73) n'ont pas été en reste et soignent leurs statistiques défensives.

Marcos Kremer a été diabolique au plaquage. Icon Sport - Icon Sport

82 courses : l'infatigable Ardie Savea

Le meilleur All Black du Mondial a montré la voie à ses coéquipiers. Avec 82 courses ballon en main, Ardie Savea a été le joueur le plus servi de la compétition. Sa puissance et sa force de pénétration ont encore fait des ravages en finale de la Coupe du monde, même si le colosse néo-zélandais n'a jamais pu franchir la ligne d'essai sud-africaine. Nommé au titre de meilleur joueur du monde, le troisième ligne des Hurricanes dépasse d'un fil Bundee Aki et ses 81 courses, et son coéquipier Beauden Barrett, avec 72 unités. Preuve également que les All Blacks ont tout tenté, ballon en main, pour ajouter un quatrième Mondial à leur palmarès.

13 percées : Damian Penaud rayonne

L'ailier du XV de France a été intenable tout au long de la Coupe du monde. Avec six essais, Damian Penaud s'est surtout distingué par ses courses tranchantes dans les défenses adverses. Malgré une élimination en quart de finale, le futur Bordelais s'est imposé comme le meilleur franchisseur de la compétition avec un total de treize percées, juste devant Will Jordan (12) et son compère Louis Bielle-Biarrey (10). De bon augure pour l'UBB et le prochain Tournoi des 6 Nations, où les Bleus débuteront face à l'Irlande.

Damian Penaud a tout tenté dans ce Mondial 2023. Icon Sport - Icon Sport

Les autres statistiques :

Transformations : Thomas Ramos (21), devant Richie Mo'unga (18) et Jonathan Sexton (17)

Passes après contact : Antoine Dupont (10) et Salesi Piutau (10) devant Ardie Savea (9)

Cartons jaunes : Marius Simionescu (2) et Matias Dittus (2)

Cartons rouges : Tom Curry, Johan Deysel, Sam Cane, Vincent Pinto, Desiderius Sethie, Vaea Fifita, Ethan de Groot, Ben Lam (1)