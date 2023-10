Malgré une première période délicate, le Lou réussit sa rentrée. Menés à la pause, les Lyonnais ont réalisé une grosse seconde période pour venir à bout de Clermontois opportunistes. Victoire bonifiée sur le score de 41-22 des coéquipiers de Baptiste Couilloud, qui a marqué pour son grand retour en championnat.

Cinquante-six jours plus tard, le Top 14 signait ce dimanche son grand retour. Mis sur pause par la Coupe du monde, remportée il y a quelques heures par l'Afrique du Sud après une finale gagnée au bout du suspense face à la Nouvelle-Zélande, le championnat de France a donc repris ses droits. Pour le Lyon olympique universitaire et l'ASM Clermont Auvergne, c'est sur la pelouse du Matmut Stadium Gerland que cette reprise a eu lieu, dans le cadre de la quatrième journée de la phase régulière. Duel mettant aux prises deux candidats (très) sérieux aux barrages, cette opposition s'est révélée magnifique.

Mené à la maison par Clermont, Lyon a fini par dérouler !



Le film du match > https://t.co/DLWrA9L2VS #LOUASM pic.twitter.com/HsADzvw8ou — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

L'ASM a pris le meilleur départ

En tout début de partie, d'abord, les hommes de Christophe Urios, qui a eu de longues semaines pour faire travailler et progresser son équipe, se sont montrés sous leur meilleur jour. Parfaits en conquête, que ce soit en mêlée ou en touche, les Jaunards prenaient rapidement la tête grâce au pied de leur artilleur en chef Benjamin Urdapilleta (0-3, 7e). Dans la foulée, alors que le Mondialiste Baptiste Couilloud venait d'enflammer une première fois son public, l'ASM partait en contre. Alex Newsome perçait et trouvait Benjamin Urdapilleta à hauteur puis le ballon atterrissait dans les bras de Baptiste Jauneau qui servait George Moala. Ce dernier, finalement, fixait le dernier défenseur des Gones pour lancer Alivereti Raka à l'essai en coin sur la gauche (0-10, 10e). Un début de match parfait rehaussé par la pénalité passée par Urdapilleta (0-13, 17e). À ce moment du match, on se disait que les Clermontois allaient gagner loin de leurs bases pour la première fois depuis octobre 2022.

Lire aussi : le résumé de la victoire lyonnaise

Un début de seconde période tonitruant pour le LOU

Que nenni ! La fin du premier acte allait d'abord remettre les Rhodaniens dans le coup. Davit Niniashvili, au bout d'une longue séquence dans les 22 mètres de l'ASM, fêtait son retour en club d'un essai (5-13, 21e) avant que l'Irlandais Paddy Jackson, de deux pénalités, en permette à son équipe de revenir complètement dans le coup (11-16, 36e). Le tout malgré cinq points échappés en route, dont un coup de pied très longue distance de Niniashvili, et une pénalité passée par les Puydomois. À la pause, donc, Lyon n'était qu'à cinq longueurs de Clermont et semblait monter en puissance. Une impression que confirmait Dylan Cretin au micro du diffuseur : "On a senti une équipe un peu crispée dans les quinze, vingt premières minutes, qui avait du mal à entrer dans le match. Mais on ne s'est pas affolé et on est revenus petit à petit sur ce qu'on savait faire en reprenant de la confiance."

La seconde période en a été la preuve avec une reprise tonitruante. Alors que les Auvergnats ont commis une faute bête proche de la ligne lyonnaise, le LOU a marqué deux essais coup sur coup : d'abord sur une inspiration de Baptiste Couilloud pour casser le dernier rideau clermontois (18-16, 46e) puis sur un contre conclu par Paddy Jackson en résistant aux derniers défenseurs adverses (25-16, 49e). La messe semblait alors dite, mais l'ASM, avec le pied de Benjamin Urdapilleta, et en profitant des quelques erreurs locales, restait dans le match (25-22, 57e).

Plus d'informations à suivre...