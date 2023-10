Le sélectionneur de l’Argentine, Michael Cheika était très déçu de la défaite de son équipe qui échoue au pied du podium de cette Coupe du monde. Il a souligné un manque de cohérence du trio arbitral, au détriment de ses joueurs qui étaient parvenus à revenir dans le match après une entame ratée.

Que pensez-vous de cette défaite ?

Ça s’est joué à rien. L’écart est infime. Trois points. Nous avons eu une baisse de régime. Nous nous sommes bien accrochés et j'ai trouvé que nous nous sommes bien battus. Nous n'avons pas eu le vent en poupe sur beaucoup de points, mais nous sommes restés dans le match. C'est comme ça que ça doit se passer, n'est-ce pas ?

Une défaite face à l’Angleterre lors de votre premier match et une défaite toujours face à l’Angleterre pour conclure cette coupe du monde. Est-ce que cela aurait pu être différent ?

Le match aurait pu se terminer d’une autre façon surtout quand on voit les quinze dernières minutes mais il s’est terminé comme il s’est terminé. On a fait tout notre possible et on méritait plus aussi bien au niveau du résultat qu’au niveau de l’arbitrage. Après quand on rate deux ou trois occasions, voilà ce qui arrive, on perd de trois points.

Quel bilan faites-vous de cette Coupe du monde ?

Être ici le 27 octobre, c’est très positif, pour l’équipe et les supporters. Quand nous sommes arrivés en France, nous voulions rester en France jusqu’au 22 octobre. Il nous manque l’excellence mais nous avons la capacité de surmonter les obstacles. C’est dur de dire qu’il a du positif après avoir perdu ce match, mais je pense que notre trajectoire pendant ce Mondial aura rendu les Argentins fiers. On reviendra encore plus forts et on espère que l’Argentine est fière de son équipe malgré cette défaite. Nous avons fait une bonne campagne, mais les joueurs méritaient mieux ce soir. Je suis déçu de la façon dont le match s'est déroulé. La façon dont le match a été arbitré et de la cohérence des décisions arbitrales. Nos joueurs ont travaillé pendant deux ans pour essayer d'obtenir quelque chose ici. Je sais que nous faisons partie des nations inférieures. Nous ne sommes pas l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, mais au bout du compte, c'est difficile. Je suis désolé pour les garçons car ils méritaient plus que ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui.

S'agissait-il de votre dernier match en tant que sélectionneur des Pumas ?

Je n'en ai aucune idée. Je n'y ai même pas pensé. J'irai en Argentine plus tard dans l'année et nous parlerons de la façon dont les choses se sont passées et de ce que l'avenir nous réserve. Mais ce n'est pas vraiment ce à quoi je pense. Je suis totalement déçu pour tout le monde, pour notre public, pour notre peuple, car je pense que nous méritions de gagner ce soir et que, pour une raison ou une autre, nous ne l'avons pas fait.

Mais comment expliquez-vous votre mauvaise entame de match et quelles sont les erreurs qui ne vous ont pas permis de l’emporter ?

Ce n’est pas systématique mais sur ce match nous avons commis des erreurs en début de match et nous perdons de plus de dix points rapidement. Mais nous n’avons pas peur de ces moments et nous avons les moyens de revenir. Les quinze dernières minutes de la première mi-temps ont été très bonnes. Après les remplaçants ont apporté, mais peut-être pas autant que nous aurions voulu. Mais, je vois surtout que nous avons été pénalisés en mêlée alors que nous n’avons pas été récompensés dans cet exercice alors que nous avons dominé deux ou trois fois, notamment en fin de première période. En deuxième mi-temps, nous n’avons pas réussi à marquer assez de points dans nos moments forts. Nous avons été très bons dans certains domaines mais nous avons manqué de consistance.