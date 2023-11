La presse argentine rapporte des discussions avancées entre Michael Cheika et la fédération argentine. Le patron des Pumas devrait prolonger l'aventure à leur tête après la Coupe du monde en France.

Ce n'est qu'une question de jours. Michael Cheika est en discussions avancées avec la fédération argentine pour poursuivre l'aventure à la tête des Pumas, rapporte El Ciudadano. Le sélectionneur de l'Argentine (2020-2022), ancien boss des Wallabies, est actuellement en Argentine pour échanger avec les dirigeants argentins. Parmi eux, c'est Sol Iglesias, directeur général de l'UAR, qui mène des débats empreints d'optimisme. Il faut dire que même à la fin de la Coupe du monde, après la petite finale perdue contre l'Angleterre, l'Australien faisait partie des options pour le prochain cycle.

Forcément, il s'agit ces jours-ci de contrat mais pas seulement. "Comme en 2022, quand ce point n'était pas le plus important, l'idée est de planifier un projet à long terme, avec comme point d'orgue la Coupe du monde 2027", explique le média sud-américain. Le staff technique resterait le même, avec Felipe Contepomi, Andres Bordoy, Juan Martin Fernandez Lobbe et David Kidwell. On rapporte une très bonne cohabitation et une très bonne équipe de travail s'est constituée. "J'ai une très bonne relation avec tout le monde", témoignait d'ailleurs le principal concerné il y a un mois.

Felipe Contepomi, adjoint de Michael Cheika, en conférence de presse. Icon Sport

Dans le cas contraire, l'alternative privilégiée se nomme Felipe Contepomi. Un secret pour personne, puisqu'à sa nomination en 2022, l'adjoint devait prendre le relais. A son sujet, Cheika indiquait ceci après la quatrième place obtenue à France 2023 : "C'est un très bon entraîneur et il est sans doute le prochain sélectionneur." Mais les réunions avec toutes les parties concernées envisagent une prise de poste plus tardive.