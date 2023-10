Dans une rencontre très serrée, et après un long mano à mano, ce sont les Anglais qui s'imposent face aux Argentins (26-23) et terminent sur le podium de la Coupe du monde. Auteur d’un début de match en fanfare puis d’une partie en mode gestionnaire, le XV de la Rose gagne avec du réalisme et une forme d’expérience. Les Pumas, eux, pourront regretter la pénalité manquée de Nicolas Sanchez à cinq minutes de la fin.

Les Argentins avaient l’occasion d’imiter leurs aînés de 2007 qui avaient décroché une troisième place à la Coupe du monde en France. L’occasion est manquée, c’est l’Angleterre qui grimpe sur la troisième marche du podium de cette édition 2023. Les Argentins regretteront peut-être l’ultime pénalité manquée par Nicolas Sanchez, ou plus sûrement leur entame de match ratée.

Comme on se retrouve !

Un mois et demi après, Angleterre et Argentine se retrouvaient au stade de France pour se disputer la troisième place dans cette Coupe du monde, à la veille de la grande finale entre Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Un petit clin d’œil du destin puisque les nations anglaise et argentine s’étaient affrontées lors de leur premier match de cette compétition, samedi 9 septembre au Vélodrome de Marseille. L’Angleterre l’avait emporté 27-10 devant l’Argentine, celle-ci jouant pourtant en supériorité numérique dès la 3e minute et l’expulsion du 3e ligne anglais Tom Curry. Ce premier match avait finalement eu le mérite de mettre en confiance les Anglais et de piquer les Argentins dans leur orgueil. Pour ensuite mener chacune de ces deux formations jusqu’en demi-finales, où l’Argentine chutait devant la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre cédait sur le fil face à l’Afrique du Sud.

L'Angleterre démarre plein pot

Dans un match à suspense, le XV de la Rose s'impose face à l'Argentine et termine sur le podium de cette Coupe du monde 2023 ! ?



Dans ce match pour la troisième place, les Anglais avaient joué la carte de la fraîcheur en changeant huit joueurs dans leur XV de départ. Cela paie en début de partie. Avec maîtrise, les Anglais construisent rapidement leur match et creusent l’écart. Grâce à un essai de Ben Earl (8e) et des pénalités d’Owen Farrell (3e, 13e). Après le quart d’heure de jeu, l’Angleterre mène 0-13 et résiste bien à la réaction argentine. Car les Pumas ont à leur tour le ballon dans les 22 mètres adverses. Mais leurs temps forts ne sont pas concluants, à l’image d’une mêlée renversée par le pack du XV de la Rose (18e). Alors que les Anglais semblent de parfaits gestionnaires sur ce premier acte, ils se font pourtant surprendre sur l’un des premiers mouvements d’envergure des Pumas. Sur une longue offensive – sans doute entachée d’un en-avant de passe -, les Argentins finissent par trouver une brèche dans l’édifice anglais. Au bout de cette attaque, Tomas Cubelli permet à l’Argentine d’inscrire un essai et de gommer un peu son retard au tableau d’affichage (10-16 à la mi-temps).

L’Argentine court après le score

Si les Argentins reboostés par Michael Cheika à la pause entrent très vite en action dans le deuxième acte quand Santiago Carreras casse un plaquage de Theo Dan et file à l’essai (42e), la réponse du talonneur anglais est immédiate. Il contre l’ouvreur argentin sur sa tentative de dégagement au pied. Les rôles sont inversés et le n°2 file dans l’en-but (44e). Les Anglais restent ainsi devant au tableau d’affichage (17-23) et c’est loin d’être anodin car les joueurs de Steve Borthwick se montrent bons gestionnaires, à l’aise aux commandes de la partie. Certes, ils subissent encore quelques coups de boutoirs, notamment menés sur l’aile de Mateo Carreras. Mais les échanges de coups de pied de Farrell (6/6) et Boffelli (4/4) puis Sanchez les laissent avec un petit pécule d’avance à dix minutes de la fin de partie (23-26). Un échec de Nicolas Sanchez sur une pénalité excentrée (75e) ne permet pas aux Pumas d’envoyer les Anglais lutter en prolongation. Ce sont donc bien les partenaires d’Owen Farrell qui décrochent le bronze dans ce tournoi, et grimpent sur la troisième marche d’un podium où ils côtoieront la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Et ce podium anglais paraissait bien difficile à pronostiquer il y a quelques semaines…