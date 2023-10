Vainqueurs d’une toute petite marge de trois points, les Anglais ont pu s’appuyer sur le retour fracassant d’un Sam Underhill que Steve Borthwick n’avait initialement pas convoqué dans son groupe, et des inspirations géniales d’un Marcus Smith qui a mis du piment au jeu du XV de la Rose.

Les meilleurs notes

4. Maro Itoje 8/10

Le colosse des Saracens a été à la hauteur de sa réputation internationale. D’abord on étant de tous les combats de son XV de la Rose, et ensuite en multipliant les efforts et les charges pour user la défense argentine au près. Souvent ciblé sur les coups d’envoi, il a toujours été sécurisant sur ses prises, et fut la principale rampe de lancement des Anglais après touche. Un match complet pour le joueur des Saracens, qui quitte la compétition la tête haute.

7. Sam Underhill 9/10

Appelé de dernière minute dans le groupe anglais pour pallier au forfait de Jack Willis, la machine de Bath n’a pas semblé affectée par le manque de rythme. Mieux, on a retrouvé l’un des deux « Kamikaze Kids », duo qu’il formait avec Tom Curry selon la formule de l’ancien sélectionneur anglais Eddie Jones lors du Mondial 2019. A la mi-temps, le flanker anglais affichait déjà 15 plaquages à la mi-temps, et se montrait le plus efficace sur le terrain avec un 100 % de réussite. Opiniâtre, il n’a jamais baissé de rythme et a très bien contenu les assauts argentins qui auront duré toute la partie. On l’a aussi vu ramasser et bonifier un ballon très important à la 57ème dans le camp argentin. Il termine la rencontre avec 24 plaquages et surtout deux précieux ballons grattés dans les rucks. Une prestation en forme de message adressé à Steve Borthwick, qui sait maintenant qu’il devrait le convoquer pour le prochain Tournoi. Sans surprise, il a été élu homme du match.

15. Marcus Smith 8/10

Replacé à l’arrière, le petit génie du rugby anglais s’est d’emblée signalé par sa passe décisive pour Ben Earl dès la 7ème minute. Pour le reste, il fut régulièrement mis sous pression par le jeu au pied argentine mais s’en est globalement sorti. Grâce à ses inspirations, le jeu anglais a retrouvé des couleurs, et lui a trouvé des failles dans la défense argentine. Sa longueur au pied a aussi permis au XV de la Rose de remporter la bataille de ping-pong rugby dans laquelle la rencontre est parfois tombée.

L'arrière anglais a été précieux dans le jeu au pied. Icon Sport

Les autres notes

1. Ellis Genge 7/10

2. Theo Dan 6,5/10

3. Will Stuart 5/10

5. Ollie Chessum 7/10

6. Tom Curry 6/10

8. Ben Earl 6/10

9. Ben Youngs 6,5/10

10. Owen Farrell 7/10

11. Henry Arundell 4/10

12. Manu Tuilagi 6/10

13. Joe Marchant 4/10

14. Freddie Stewart 6,5/10