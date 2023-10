Sacha Lotrian, en fin de contrat avec Perpignan, devrait rejoindre Clermont la saison prochaine. Selon nos informations, le jeune pilier gauche français (23 ans) deviendrait ainsi la troisième recrue jaune et bleue.

Clermont continue de s'activer sur le marché des transferts. Selon nos informations, Sacha Lotrian devrait s'engager avec Clermont la saison prochaine. Le jeune pilier gauche français (23 ans) est en fin de contrat avec Perpignan et est donc en passe de rejoindre l'Auvergne pour le prochain exercice. Pur produit de la formation catalane, Lotrian pourrait donc être la troisième recrue clermontoise et également influer sur les prolongations.

Giorgi Beria et Daniel Bibi Biziwu sont notamment en fin de contrat. Dans ce contexte, la signature probable de Lotrian devrait avoir un impact sur l'avenir de l'un ou l'autre gaucher. Pour rappel, nous vous annoncions déjà qu'Oskar Rixen (Brive) et Guillaume Ducat (Pau) avaient donné leur accord pour jouer sous les couleurs jaune et bleu.

Quatre prolongations officialisées

Les deux deuxième ligne vont notamment compenser le départ de Paul Jedrasiak, qui devrait prendre la direction de Castres pour les trois prochaines saisons. Côté prolongations, Irae Simone (2026+1), Sébastien Bézy (2026), Alex Newsome (2026) et Lucas Dessaigne (2027) ont scellé leur avenir avec Clermont. À ce jour, quatorze joueurs sont encore en fin de contrat et leur sort devrait être acté avant la fin de l'année 2023.