Guillaume Ducat sera Clermontois la saison prochaine. Selon nos informations, le deuxième ligne palois (27 ans) s'est engagé avec l'ASM, qui renforce sa deuxième ligne après avoir déjà obtenu l'accord d'Oskar Rixen.

Clermont enregistre sa deuxième recrue. Après Oskar Rixen, Guillaume Ducat s'est engagé avec Clermont et portera la tunique jaune et bleu la saison prochaine. Après trois saisons à Pau, le deuxième ligne français (27 ans) connaîtra donc son troisième club professionnel après Bayonne (2015-2021) et la Section. Avec cette deuxième arrivée dans le pack, Clermont recrute un nouveau JIFF dans son effectif. Appelé en février 2020 pour préparer une rencontre du XV de France face à l'Angleterre, le Palois a finalemennt connu sa première sélection face au XV de la Rose lors de la finale de la Coupe d'Automne des Nations, à Twickenham.

En pleine trêve de la Coupe du monde, l'ASM voit plusieurs de ses jeunes éléments être dragués par les écuries du Top 14. \ud83d\udd30https://t.co/jkmcCQxrFW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 19, 2023

Une nouvelle recrue en deuxième ligne

Membre-clé du pack vert et blanc, Guillaume Ducat a disputé dix-huit rencontres avec la Section la saison passée. Cette saison, le numéro 4 palois a joué deux matchs avant la coupure du Mondial 2023. L'arrivée de Guillaume Ducat devrait également compenser le départ de Miles Amatosero, qui s'envolera pour les Waratahs, et celui probable de Paul Jedrasiak. Après dix saisons professionnelles à Clermont, le deuxième ligne international est en fin de contrat en Auvergne et quittera l’ASM à l'issue de la sai