Clermont fait face à dix-neuf joueurs en fin de contrat. En pleine trêve de la Coupe du monde, l'ASM voit plusieurs de ses jeunes éléments être dragués par les écuries du Top 14.

Au milieu de l'effervescence de la Coupe du monde, le Top 14 est en sommeil. Mais dans plusieurs clubs, cette longue trêve d'un mois et demi doit également permettre de faire émerger, déjà, un plan de recrutement pour la saison 2024-2025. Alors que Lyon s'active notamment pour régler le sort de quatorze joueurs en fin de contrat, Clermont devrait également commencer les grandes manœuvres. Car l'ASM compte dix-neuf joueurs arrivant à la fin de leur bail en juin prochain. Un chiffre colossal alors que plusieurs éléments sont déjà ciblés par plusieurs écuries du Top 14.

Les jeunes clermontois dragués par l'extérieur

Parmi eux, certains grands espoirs clermontois sont ciblés. C'est le cas de Killian Tixeront (21 ans), Daniel Bibi Biziwu (22 ans) et Giorgi Beria (23 ans). L'ancien capitaine et troisième ligne des Bleuets avait déjà suscité la convoitise du côté de Pau il y a deux ans, avant de finalement resigner dans son club formateur. Pur produit de la région auvergnate, "Tix" a notamment partagé du temps de jeu avec Peceli Yato et Lucas Dessaigne, lors des trois premières journées de Top 14.

Daniel Bibi Biziwu (à gauche) et Killian Tixeront (à droite, casque noir) suscitent l'intérêt des clubs français. Icon Sport - Icon Sport

Le CV de Daniel Bibi Biziwu est également sur la table de quatre clubs français. Le jeune pilier clermontois a retrouvé du temps de jeu en début de saison, avec deux entrées face à Perpignan et La Rochelle. Mobile et dynamique ballon en main, le profil de "Bibi", en plus d'être JIFF et à fort potentiel, attire les clubs de l'Hexagone, tout comme Giorgi Beria. Dans un registre différent, le champion du monde des moins de vingt ans est également courtisé. Déjà en difficulté quant au nombre de JIFF, l'ASM devra sans doute prioriser certains dossiers, pour se focaliser sur la ligne de trois-quarts.

Une ligne de trois-quarts à remodeler ?

Toute la ligne arrière titulaire de Clermont est en fin de contrat. Sébastien Bézy est notamment sur les tablettes de Lyon alors que le demi de mêlée a repris de la confiance auprès de Christophe Urios en ce début de saison. Derrière, les facteurs X Urdapilleta, Moala, Raka ou Newsome arrivent également à la fin de leur bail. Quatre joueurs importants, mais quatre joueurs non-JIFF également.

La liste des 19 Clermontois en fin de contrat Yohan Beheregaray, Giorgi Beria, Daniel Bibi Biziwu, Benjamin Boudou, Rabah Slimani, Paul Jedrasiak, Tomas Lavanini, Lucas Dessaigne, Killian Tixeront, Fritz Lee, Sébastien Bézy, Benjamin Urdapilleta, Jules Plisson, Irae Simone, George Moala, Julien Hériteau, Alivereti Raka, Marvin O'Connor, Alex Newsome.

Dès lors, quelle sera la stratégie de Clermont pour ce quatuor ? Car Irae Simone est également en fin de contrat. Propulsé capitaine par Urios, le manager clermontois compte évidemment sur lui. Du côté des arrivées, Clermont vise donc en priorité des JIFF. Avant de prolonger à Lyon, le profil Léo Berdeu intéressait également les dirigeants clermontois. Dans les colonnes de Midi Olympique, nous écrivions également qu'Antoine Gibert et Sipili Falatea étaient ciblés par le club auvergnat. Une manière de (re)faire venir des Français prometteurs alors que l'ASM ne compte aucun Tricolore pour le Mondial 2023.