La première demi-finale du Mondial entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande a attiré plus de six millions de téléspectateurs vendredi soir.

Pour le premier match depuis l'élimination de la France, il était intéressant de jeter un coup d'œil aux audiences de la première demi-finale opposant l'Argentine à la Nouvelle-Zélande. Les Français allaient-ils bouder la compétition planétaire depuis que les Springboks ont réduit à néant les rêves de titre suprême des Bleus ? Il faut croire que non. Malgré une affiche déséquilibrée entre les triples champions du monde et les Argentins, TF1 a attiré 6,4 millions de téléspectateurs, avec un pic à 7,7 millions de téléspectateurs. Pour une demi-finale de Coupe du monde, c'est une très bonne audience, même si le quart de finale entre les Blacks et le Trèfle et les plus de neuf millions de personnes devant leur télévision a marqué les esprits et reste toujours le match le plus regardé dans ce Mondial hors rencontres de l'équipe de France. D'ailleurs, rappelons que les cinq meilleures audiences de la Coupe du monde concernent assez logiquement des matchs des Bleus (16,5 millions pour l'Afrique du Sud, 15,4 pour la Nouvelle-Zélande, 13 pour l'Italie, 11,8 pour l'Uruguay, et 10,7 millions pour la Namibie). Lire aussi : Angleterre - Afrique du Sud : depuis la finale 2019, tant d’eau a coulé sous les ponts Large leader de la soirée Avec cette première demi-finale de rugby, la première chaîne française était leader sur le marché avec notamment 50 % de part d'audience chez les 25 - 40 ans, 52 %, même, chez les 15 - 34 ans. Reste que l'élimination de la France est un gros manque à gagner pour le diffuseur, qui devra se contenter de très bonnes audiences à défaut d'historiques. Combien de téléspectateurs suivront la deuxième demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre ? Le pic de 11 millions atteint lors de Nouvelle-Zélande - Irlande sera-t-il atteint ? C'est fort possible que la réponse soit négative... À suivre.