Ce long combat sans concession au spectacle sembla longtemps promis aux Anglais. L’entrée de Ox Nche, pilier gauche sud-afrcicain l’a fait basculer, mais sans aucune envolée bien sûr. Ce n’était pas le soir.





Combien de coups de pied a donné Alex Mitchell jusqu’à sa sortie au profit de Care (53e) ? Ou plutôt combien de ballons a t-il joué pour dynamiser le jeu ? Un seul selon nous vers la 45e, il se noya immédiatement dans un magma d’avants. On nous présentait le demi de mêlée de Northampton comme un feu follet au mois d’août. Mais samedi son talent consistait à se plier au contexte de cette demi-finale soudain renvoyée à son statut de rendez-vous automnal.

Ce match fut un festival de rugby de pression, l’expression n’est pas galvaudée. Sous la pluie incessante de Saint-Denis. Le rugby s’est offert à nous dans son éternité. Et à ce jeu, l’équipe qui se détache au départ prend un sacré avantage . Les Anglais nous ont rappelé cette vérité, le rugby restera toujours un sport d’extérieur. Mitchell (puis Care) et leur acolyte Farrell, ont usé mais pas abusé du jeu restrictif jusqu’à ce chef d'œuvre ce drop audacieux de l’ouvreur des Saracens, 45 mètres à gauche. Une signature au fer rouge digne du meilleur des Wilkinson. Ceux qui aiment vraiment le rugby auront noté l’incroyable effort des Anglais sur le renvoi qui précéda, ils sont allés en meute conquérir un ballon qui s’est transformé en or. Mais ça n’a pas suffi.

Ce n'était même pas un coup de poker

Ce fut un rugby de tranchées dans toute l’acception du terme, un bras de fer que ogres sud-africains n’ont pas refusé mais n’ont pas su relever. Les coups de poker de Jacques Nienaber et Rassie Erasmus n’ont pas payé. Les deux hommes ont été à la hauteur de leur réputation notamment en changeant de demi d'ouverture dès la 30eme minute. Le malchanceux Libbok faisant les frais de la tournure que prenait cette demie fermée à double tour. Même Etzebeth est sorti plus tôt qu'on ne l'aurait cru. Le deuxième ligne remplaçant Snyman, long comme un jour sans pain est venu donner un peu d’oxygène à ce match irrespirable sur un essai après touche alors que tout le monde était persuadé que ces 80 minutes ne seraient peuplées que de coups de pied. Mais l’équipe qui domine un match de tranchées sous la pluie, prend rarement le large. C’est le revers de la médaille et l'arsenal de Erasmus a fini par porter ses fruits.

Ce n’était pas un coup de poker, Ox Nche serait rentré de toute façon. Le pilier des Sharks a rendu la monnaie de sa pièce aux Anglais . Il a démembré la mêlée du XV de la Rose pas à lui seul, mais pas loin. Dans un match de tranchée, un obus qui tombe au bon endroit au bon moment, peut renverser le cours de la bataille.