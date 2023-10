Vainqueur d’un tout petit point face à l’Angleterre qui a pourtant maîtrisé l’ensemble de la partie, les Sud-africains ont été encore une fois bien servi par leur banc qui a fait basculer le match, à l’image de RG Snyman qui a marqué l’essai qui a relancé les Boks, ou l’ouvreur Handré Pollard qui passa la pénalité de la victoire après avoir remplacé très précocément un Manie Libbok hors-sujet.

10. Handré Pollard 8/10

Perturbé par le manque de possession de son équipe et les conditions climatiques peu favorables à son jeu offensif et trop court dans son jeu au pied, Libbok a été remplacé très rapidement (31ème minute) par Handré Pollard, au profil plus adapté à ce genre de rencontre. L’ex-Montpelliérain a aussitôt permis à son équipe de mieux se dégager de son camp. Son impact a été immédiat dans la dimension tactique du jeu des Boks. Pollard a aussi brillé par la précision de son jeu au pied offensif à l’image de cette belle diagonale déposée dans les bras d’Arendse à la 52ème, qui fut la première vraie occasion sud-africaine du match. Il retenta le coup à la 62ème, mais cette fois le ballon fut intercepté par Jonny May qui usa de sa taille pour s’imposer sur Kolbe dans les airs. C’est aussi lui qui, à la 77ème minute, donna l’avantage à son équipe en passant une pénalité de plus de 50 mètres en face des poteaux.

17. Ox Nché 7/10

Steven Kitshoff a été d’emblée mis sous pression par Dan Cole qui a pris sa revanche sur la finale 2019 où il avait sombré. Il fut remplacé à la 50ème minute par le petit mais puissant Ox Nché qui eu un impact immédiat sur la santé de la mêlée sud-africaine. Nché, avec son coéquipier Koch qui remplaça Malherbe gagnèrent la mêlée qui permit à Pollard de passer la pénalité de la gagne.

Un point, c'est encore l'infime marge qui a permis aux Boks de battre une Angleterre qui a longtemps cru tenir l'exploit !#RWC2023 #ENGvRSA pic.twitter.com/tEtgy7tRa7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 21, 2023

5. Franco Mostert 7/10

Le deuxième ligne fut, avec RG Snyman, le seul avant à surnager dans le bourbier de Saint-Denis. Mû par un énorme moteur diesel, Mostert a abattu un travail considérable dans les rucks et en défense. Il a signé un impressionnant 18/18 en défense, et n’a jamais faibli tout au long de la partie. Il fut aussi l’un des principaux preneurs en touche avec quatre prises. Auteur de l’essai qui relança les Sud-africains dans la partie, RG Snyman mérite la même note. Il remplaça un Eben Etzebeth peu inspiré et souvent pénalisé.

Kwagga Smith 7/10

Dans un combat de tranchées, le capitaine n’a pas eu le rayonnement escompté. Il fut même largement éclipsé par son vis-à-vis Tom Curry, auteur d’un match héroïque et acclamé à sa sortie du terrain. Comme contre la France, Kolisi a souffert de la comparaison avec son remplaçant, Kwagga Smith, qui a encore causé des dégâts considérables dans la défense anglaise à son entrée en jeu. Une entrée fracassante pour le troisième ligne centre de poche des Boks.

On connait désormais l'affiche de la finale de la Coupe du monde ! Qui obtiendra la quatrième étoile ?#RWC2023 #ENGvRSA pic.twitter.com/IfPLbJ9VVn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 21, 2023

Le reste de l'équipe

1. Steven Kitshoff 3/10

2. Bongi Mbonambi 5/10

3. Frans Malherbe 4/10

4. Eben Etzebeth 3,5/10

6. Siya Kolisi 5/10

7. Pieter-Steph du Toit 5,5/10

8. Duane Vermeulen 4,5/10

9. Cobus Reinach 3/10

10. Manie Libbok 3/10

11. Cheslin Kolbe 4/10

12. Damian de Allende 5/10

13. Jesse Kriel 4/10

14. Kurt-Lee Arendse 3/10

15. Damian Willemse 4/10