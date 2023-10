La finale de la Coupe du monde de rugby 2023 opposera la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Les All Blacks ont largement battu l'Argentine alors que les Springboks ont miraculeusement gagné face à l'Angleterre.

Les retrouvailles, vingt-huit ans plus tard. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront en finale de la Coupe du monde de rugby 2023, le samedi 28 octobre à 21 heures. Vainqueurs de l'Argentine, les All Blacks n'ont fait qu'une bouchée des Pumas (44-6) et joueront leur cinquième finale en dix éditions, un record. En face, les Springboks ont souffert jusqu'au bout pour écarter une équipe d'Angleterre longtemps parfaite dans son style de jeu restrictif.

Grâce à une victoire d'un petit point (16-15), l'Afrique du Sud aura le privilège de défendre leur couronne, quatre ans après leur sacre au Japon. Springboks et All Blacks se retrouveront donc en finale pour la première fois depuis 1995, où les Sud-Africains s'étaient imposés sur leurs terres (15-12) dans un match sans essai.

On connait désormais l'affiche de la finale de la Coupe du monde ! Qui obtiendra la quatrième étoile ?#RWC2023 #ENGvRSA pic.twitter.com/IfPLbJ9VVn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 21, 2023

Deux mois après la gifle sud-africaine, une quatrième étoile à se disputer

Surtout, les deux équipes batailleront seulement deux mois après un match de préparation à sens unique entre Noirs et Verts. Le 25 août dernier, les champions du monde en titre avaient éteint des All Blacks totalement transparents (35-7) sur la pelouse de Twickenham, à Londres. Avec cinq essais marqués face à une petite réalisation côté néo-zélandais, les hommes de Jacques Nienaber avaient réalisé une démonstration... même si les protégés d'Ian Foster ont remporté le dernier Rugby Championship.

Autre enjeu de taille, les deux nations se disputeront une quatrième Coupe du monde et pourront asseoir leur statut sur le monde du rugby. Avec trois sacres chacune, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande doivent à nouveau marquer l'histoire de leur sport. Rendez-vous le 28 octobre.