La gorge encore nouée, l’entraîneur de la défense du XV de France est revenu pour nous sur la défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud et sur sa frustration en tant que responsable de la défense. Par-delà la déception, le technicien se projette sur la suite avec optimisme.

Comment vous sentez-vous, cinq jours après l’élimination en quart de finale ?

Je suis dévasté, encore. Je suis tellement déçu, comme tout le monde. Nous étions tellement proches, nous avions ce qu’il faut pour aller plus loin.

En tant que spécialiste de la défense, quelle analyse faites-vous de la partie ?

Je n’ai pas encore pu revoir le match, c’est trop douloureux. Mais je dirais que le contraste, à chaud, m’a fait mal. Notre attaque a été extraordinaire sur la première période et a posé beaucoup de problèmes à une défense sud-africaine qui est fantastique d’ordinaire. Eux, sur leurs trois premiers essais, ce sont des interceptions et des jeux au pied de pression. Sur ces trois essais-là, il n’y a qu’un ruck. Notre défense ne pouvait pour ainsi dire rien faire.

Quand on voit que la France a perdu en manquant 12 plaquages quand les Boks en ont raté 43, il y a un sentiment d’incompréhension, non ?

Oui, c’est dur à croire. (Pause). Je suis tellement déçu. Quand je repense à notre séquence défensive avant la mi-temps, on tient bien le choc alors qu’ils ont tellement de puissance. Nous étions en place.

Vous attendiez-vous à être autant testé dans les airs, probablement un des secteurs qui vous a coûté le gain de la rencontre ?

Oui, on sait à quel point la lutte aérienne est vitale à ce niveau de la compétition. Et on s’était préparé à ce qu’ils nous défient dans ce secteur, nous l’avions beaucoup travaillé dans la préparation.

Que s’est-il passé, alors ?

La vitesse des ailiers sud-africains nous a mis sous pression et fait perdre les ballons, rien d’autre. C’est évident pour tous ceux qui ont regardé le match. Cameron Woki est fantastique pour attraper la balle en l’air, c’est peut-être même le meilleur de l’équipe sur ce point. Mais là… (Il coupe).

Avez-vous trouvé vos joueurs nerveux dans l’exécution ?

Si vous regardez notre attaque sur la première période, on ne peut pas dire ça. Notre exécution était bonne. Je ne dirais pas le contraire.

Avez-vous, à chaud, compris les décisions du corps arbitral ?

Dans ce sport, il y a des valeurs qui doivent nous préserver de critiques trop virulentes envers l’arbitre. Il y a peut-être une pénalité qu’ils tapent qui aurait pu être sifflée dans l’autre sens mais bon… C’est un métier très difficile dans lequel il faut prendre des décisions cruciales en l’espace de quelques secondes.

Jusque-là, la France s’était appuyée sur une bonne défense pour avancer dans la compétition. On imagine que ce dénouement est d’autant plus cruel, à vos yeux ?

Oui, j’étais content de notre rendement défensif. Nous avions la meilleure défense de la compétition sur la phase de poule. C’est peut-être la première fois que ça arrive dans l’histoire de la France en Coupe du monde. Les joueurs français ont pour habitude de préférer l’attaque à la défense. Je les comprends, je préférais aussi attaquer lorsque j’étais joueur (sourire). Avec 32 points encaissés sur le premier tour, j’étais très content de l’investissement et de l’attitude des gars.

Allez-vous regarder les demies et la finale de la Coupe du monde ?

Je me pose la question. Peut-être pas.

Que voyez-vous quand vous vous projetez sur la suite ?

L’avenir est très radieux pour cette équipe au regard de tout ce qu’elle a montré. Nous voulons gagner le 6 Nations. Il y aura une belle opportunité, d’autant plus que l’on aura trois matchs à domicile. J’aimerais que le Tournoi débute demain.