Légende absolue du rugby, Sam Whitelock continue de battre tous les records. Mais à 35 ans, il n'est pas qu'une machine à statistiques : il est encore un monstre des terrains, qui connaît le jeu comme personne.

Il n'y a eu que deux changements dans la composition de la Nouvelle-Zélande pour affronter l'Argentine ce vendredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2023. Le premier concerne Mark Telea, l'intrépide ailier de 26 piges, qui vit son premier Mondial. C'est peut-être d'ailleurs l'inexpérience qui a fait commettre à l'ailier l'erreur de griller le couvre-feu néo-zélandais et de se faire sanctionner par un match en tribunes lors du quart de finale. Aussi doué soit-il, le joueur des Blues a encore beaucoup à apprendre de joueurs comme Sam Whitelock. Le deuxième ligne est le second changement fait par Ian Foster dans son XV de départ.

Le légendaire All Black fait son retour en tant que titulaire après avoir été un remplaçant de luxe en quart de finale contre l'Irlande. Face aux Pumas, le neo-palois sera associé à Scott Barrett dans la cage et tentera de rentrer encore un peu plus dans la légende. Mais au-delà de son nom et de son aura, Sam Whitelock a mérité sa place de titulaire en demi-finale de la compétition. Regardez par exemple son match face à l'Irlande, où il a su comprendre son rôle et a pesé là où il le fallait. En 21 minutes de jeu, le deuxième ligne n'a pas touché une seule fois la balle offensivement mais a été royal défensivement.

Neuf plaquages dont aucun manqué, une présence de tous les instants pour replacer sa ligne défensive et surtout un grattage qui restera dans les mémoires en fin de match. C'est bien lui qui, après une action longue de cinq minutes et de 37 temps de jeu, est allé chercher cette gonfle dans un ruck pour donner le victoire aux siens. Scott McLeod, l'entraîneur de la défense néo-zélandaise, ne manquait pas de louer la précision de son joueur : "Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de mettre la main sur le ballon, il fallait attendre le moment opportun et être parfait dans l’exécution. Sam Whitelock s’est mis en position de le faire à deux reprises."

Encore un peu plus seul au monde

Ardie Savea, lui, ne gardait en mémoire que l'action géniale de son coéquipier : "Je me souviens juste de Sammy Whitelock qui est allé gratter le ballon de la gagne et j’étais comme un dingue." Cette action, ce n'est qu'une ligne de plus dans le livre sur la légende. Un bouquin qui continue de s'étoffer de jour en jour. Avec sa titularisation en demi-finale, Sam Whitelock disputera par exemple son 25e match de Coupe du monde. Un record absolu.

100th test match win for Beauden Barrett, becoming just the 6th man in Test history to achieve this feat:



Most Test Wins by a player - any nation:

131 Richie McCaw\ud83c\uddf3\ud83c\uddff

124 Sam Whitelock\ud83c\uddf3\ud83c\uddff*

114 Keven Mealamu\ud83c\uddf3\ud83c\uddff

107 Kieran Read\ud83c\uddf3\ud83c\uddff

102 Tony Woodcock\ud83c\uddf3\ud83c\uddff

100 Beauden Barrett\ud83c\uddf3\ud83c\uddff*@AllBlacks pic.twitter.com/1nFTXFB7im — Rugby Database (@nzrugbydatabase) October 14, 2023

Puisque nous sommes dans les statistiques, nous pouvons aussi mentionner que celui qui est l'homme le plus capé de l'histoire des Blacks est le joueur qui compte le plus de victoires dans la compétition avec 22 succès, qu'il deviendra le premier joueur de l’histoire à jouer quatre demi-finales de suite. Si la victoire était au bout face aux Pumas, Whitelock serait le premier joueur à disputer trois finales de Coupes du monde et pourrait donc être le premier à soulever trois fois le trophée Webb-Ellis. Des chiffres aussi grands que sa taille ou que son talent. Une chose est certaine, Sam Whitelock, à 35 ans, est encore indispensable aux All Blacks dans une quête de titre. Ça vous classe un bonhomme...