Ian Foster a annoncé la composition de l'équipe néo-zélandaise qui retrouvera l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023. L'ailier Mark Telea est de retour alors que Sam Whitelock intègre le XV de départ.

Face à l'Irlande, la Nouvelle-Zélande n'a pas fait que se qualifier en demi-finale de Coupe du monde. Les All Blacks ont terrassé les favoris de la compétition et se sont rassurés quant à leur plan de jeu et à la forme de leurs joueurs. C'est à ce titre que Ian Foster a décidé de faire de nouveau confiance à son équipe qui s'est imposée face au XV du trèfle pour la demi-finale contre l'Argentine. Treize des quinze joueurs titulaires sont alignés pour affronter les Pumas. Les seuls changements concernent le poste d'ailier et de deuxième ligne.

Whitelock titulaire

Non-retenu en quart de finale pour un écart extra-sportif (non-respect du couvre-feu), Mark Telea est de retour dans le XV de départ néo-zélandais. Le joueur des Blues, qui avait inscrit un doublé face à la France lors du match d'ouverture, prend la place de Leicester Fainga'anuku. Malgré son essai face à l'Irlande (son cinquième de la compétition), le futur joueur de Toulon n'est même plus dans le groupe pour affronter l'Argentine.

L'autre changement intervient dans la cage. Brillant lors de son entrée face à l'Irlande, le légendaire Sam Whitelock prend la place de Brodie Retallick en deuxième ligne. Il sera aligné aux côtés de Scott barrett.

Le XV de départ des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Whitelock ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. Retallick, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.