Les Springboks ont éliminé le XV de France au Stade de France au terme d'un match extrêmement accroché. L'Afrique du Sud, emmenée par une énorme paire de centre, s'est montrée d'un réalisme époustouflant.

15. Damian Willemse : 5/10

Discret dans le premier acte, mais assurant avec sérieux ses tâches notamment dans la couverture de terrain. Il tente une relance dès le début de la seconde période, mais il perd le ballon en passant par le sol, offrant la possibilité aux Français de revenir dans le camp sud-africain. Remplacé par Le Roux à la 51e minute après avoir finalement manqué deux plaquages sur deux tentés. Le Roux commet un en-avant dans un temps fort des Boks. Il a sinon réussi trois plaquages mais il n’a pas eu grand chose à faire.

14. Kurt-Lee Arendse : 7/10

Il a été très en vue en début de rencontre, en réussissant un sauvetage devant Louis Bielle-Biarrey dans son en-but dès la 2e minute. très actif dans les premières minutes, c’est lui qui permet à l’Afrique du Sud de recoller au score grâce à son essai (8e). Il arrive encore à prendre un ballon dans les airs à la 55e minute sur la tête de Bielle-Biarrey, permettant aux Sud-Africains d’être dangereux pour la première fois dans le second acte. Il a ensuite été beaucoup plus discret.

13. Jesse Kriel : 7.5/10

Il a été discret offensivement même s’il se fait remarquer par une passe au pied pour l’essai de Cheslin Kolbe. En revanche, il a été en difficulté défensivement avec deux plaquages manqués en trois tentatives lors du premier acte. Il s’est bien rattrapé lors de la seconde période en étant plus effiace dans ce secteur là et imposant une grosse pression aux porteurs de balle tricolores. Il est monté en puissance au fil du match avec une énorme percée depuis ses vingt-deux mètres (66e). C’est le meilleur plaqueur des lignes arrières avec onze plaquages.

12. Damian De Allende : 7.5/10

Le puissant centre sud-africain a été un poison pour la défense tricolore, avec notamment quatre défenseurs battus et un franchissement lors des quarante premières minutes. Il a gagné beaucoup de terrain tout en se montrant intraitable en défense. Il est à la réception d’une chandelle de Libbok avant de s’échapper sur trente mètres avant d’être repris devant la ligne. Il est de nouveau présent sur le temps de jeu suivant pour marquer le deuxième essai des Boks(18e). Il a été déterminant défensivement (dix plaquages, un seul échec) dans le second acte et précieux pour conserver le ballon.

11. Cheslin Kolbe : 7/10

Début de match timide de l’ancien toulonnais, notamment battu sous une chandelle puis pris en défaut défensivement sur l’essai de Mauvaka alors que Baille avait déjà marqué de son côté. Il a su revenir dans le match en contrant une transformation de Ramos puis en faisant parler sa vitesse sur le troisième essai des Boks sur un jeu au pied rasant. Il trouve aussi un peu d’espace à la 57e minute grâce à ses crochets (cinq défenseurs battus, deux franchissements). Il a manqué un drop en fin de rencontre qui aurait pu sceller la rencontre plus tôt.

Cheslin Kolbe a marqué le troisième essai des siens. Icon Sport

10. Manie Libbok : 6/10

La précision de son jeu au pied a été diabolique en première période, avec des chandelles redoutables sur l’aile de Louis Bielle-Biarrey. Il a commis un en-avant alors qu’il pouvait s’échapper dans la défense tricolore lors du premier acte. En revanche, il a été moins performant dans le secteur défensif, manquant cinq plaquages dans le premier acte. Remplacé par Handre Pollard dès la 45e minute qui a connu une entrée difficile avec un Matthieu Jalibert en feu en face de lui mais qui a réussi une transformation facile mais surtout une pénalité longue distance qui a permis aux Boks d’être à l’abris d’une pénalité.

9. Cobus Reinach : 5.5/10

Il a beaucoup défendu avec neuf plaquages et il a même réussi à récupérer un ballon dans le combat au près. Il a aussi bien géré les situations sous pression. Remplacé dès la 45e minute par Faf De Klerk qui a été précieux pour donner le bon tempo à son équipe mais fébrile défensivement (5 plaquages ratés). Il offre aussi une dernière munition aux Français avec un jeu au pied de pression à une minute du coup de sifflet final. Sans conséquence pour les Springboks.

8. Duane Vermeulen : 5.5/10

Titulaire surprise avec le numéro huit dans le dos, c’est lui qui récupère le ballon au sol qui amène le premier essai des siens (9è). Toujours aussi solide à l’impact, il a pourtant été (trop ?) discret en défense avec seulement cinq plaquages réussis avant de quitter la pelouse à la 52è. Kwagga Smith, qui est entré à sa place, s’est directement distingué avec une percussion dévastatrice, avant d’être pénalisé au sol. Vermeulen a retrouvé ses coéquipiers à l’heure de jeu, sans pour autant se montrer positivement.

7. Pieter-Steph Du Toit : 5.5/10

Agile avec ses mains, il a réceptionné une chandelle de manière acrobatique à la 35è. Quelques secondes plus tard, il est auteur d’un excellent retour sur Jalibert pour pousser à la faute le numéro dix français. Sept minutes après le retour des vestaires, il a commis un en-avant évitable. Ses 3 plaquages manqués ternissent sa copie.

6. Siya Kolisi : 4.5/10

Le capitaine des Boks a tout simplement été transparent en première mi-temps. Seulement 6 plaquages pour le flanker, qui n’a pas réussi à être un poison sur les attaques françaises. Diminué, il a été remplacé dès la 47è minute par Deon Fourie, un match à oublier pour Kolisi. L’ancien Grenoblois a lui été inexistant malgré un combat de tous les instants. Il ne faisait pas bon d’évoluer côté ouvert en troisième ligne ce dimanche.

5. Franco Mostert : 6.5/10

Toujours aussi actif en défense, Mostert comptabilisait 12 plaquages en seulement vingt-cinq minutes, rien que ça. Il a terminé la première mi-temps avec 13 interventions réussies. Malgré son activité, il a été remplacé dès la 45e minute par RG Snyman. Le dernier cité a été utilisé comme rampe de lancement sur la pénalité jouée à la main avant l’essai d’Etzebeth. Le numéro 19 a également bien aidé dans la domination du huit de devant des Boks en mêlée en fin de match.

4. Eben Etzebeth : 7/10

Motivé, il a reculé sur sa première percussion face à Alldritt. A la 7è minute, le deuxième ligne est à créditer d’un sauvetage exceptionnel à cinq mètres de sa ligne. Grand acteur du début de rencontre, c’est lui qui gêne Fickou sur le premier essai sud-africain. Peu avant la mi-temps, il a écopé d’un carton jaune pour un plaquage illégal sur Atonio. Il s’est ensuite bien repris en marquant le quatrième essai des Boks tout en puissance, celui de la victoire.

Eben Etzebeth a enfoncé les Bleus. Icon Sport

3. Frans Malherbe : 6/10

Mis sous pression en fin de premier acte avec une mêlée dans ses vingt-deux mètres, il a pris le dessus sur Cyril Baille en récoltant une pénalité. Pour le reste, il s’est contenté de plaquer lors des quarante premières minutes, en terminant avec huit interventions réussies. Après plus d’une heure de bons et loyaux services, il a quitté le rectangle vert avec 13 interventions défensives à son actif, pour 2 ratées.

2. Bongi Mbonambi : 7/10

Discret pendant une demi-heure de jeu, il ne s’est pas distingué de la meilleure des manières à la 31è, en subissant l’impact face à Baille, qui a inscrit le troisième essai tricolore. Touché en fin de première mi-temps, il a néanmoins réussi le seul lancer qu’il a eu à effectuer dans le premier acte. Fait remarquable, il a joué 74 minutes, sans baisser de pied. Véritable poutre en mêlée au milieu de ses piliers, il n’a perdu qu’une petite touche à cinq mètres de la ligne française. Encore une rencontre de soldat d’Mbonambi.

1. Steven Kitshoff : 4/10

A la 14è minute, il s’est rendu coupable d’une faute largement évitable en grattant un ballon de manière illicite. C’est encore le pilier gauche qui est sanctionné à la 22è pour le même geste. Rebelote une minute avant la mi-temps avec un troisième coup de sifflet à son encontre. Auteur d’une prestation loin d’être aboutie, il est sorti à la 51e. C’est Ox Nche qui est entré à sa place. Ce dernier a été pénalisé dès sa première mêlée.